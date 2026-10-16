Bảo vệ huyết mạch năng lượng: Pháp đưa khí tài quân sự tới Saudi Arabia, châu Âu thận trọng hỗ trợ

Anh đã đề nghị cung cấp máy bay tiếp nhiên liệu trên không RAF Voyager để hỗ trợ các hoạt động của Saudi Arabia tại Yemen. (Nguồn: Không quân Hoàng gia Anh)

Báo The National News, đưa tin, ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux xác nhận, Paris đang triển khai các hạng mục trong thỏa thuận hỗ trợ bảo vệ cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, nhưng không nêu cụ thể những phương tiện quân sự được điều động.

Ông Confavreux cho biết, các cuộc tấn công của Houthi tại Yemen và nhằm vào Saudi Arabia không chỉ đe dọa an ninh của vương quốc này mà còn ảnh hưởng đến an ninh năng lượng khu vực.

Ông nhắc lại tuyên bố ngày 24/9 của Tổng thống Emmanuel Macron về việc Pháp hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia, đặc biệt là hành lang vận chuyển dầu Đông-Tây qua thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Theo ông, hoạt động triển khai hỗ trợ hiện đã bắt đầu.

Tháng trước, Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ điều binh sĩ và các hệ thống radar, phòng thủ tới Saudi Arabia để bảo vệ Yanbu, một đầu mối quan trọng trong vận chuyển năng lượng.

Ông nhấn mạnh quyết định này đã được thống nhất với phía Saudi Arabia và không đồng nghĩa với việc Pháp tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào.

Yanbu có vai trò ngày càng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô, dầu diesel và các sản phẩm lọc dầu của Saudi Arabia sang châu Âu kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, giúp hàng hóa năng lượng của nước này tiếp cận thị trường quốc tế mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

Đường ống Đông-Tây dài khoảng 1.200 km, nối khu vực sản xuất dầu ở bờ Vịnh Ba Tư với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, đã trở thành tuyến vận chuyển chiến lược trong bối cảnh xung đột. Công trình được xây dựng vào đầu những năm 1980, khi xung đột Iran - Iraq đe dọa hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư.

Tháng 9 vừa qua, các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), gây hư hại đường ống và khiến tuyến này phải ngừng hoạt động.

Tuần trước, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi cũng làm hư hại nhà máy lọc dầu Yasref tại khu vực Yanbu, buộc cơ sở này phải đóng cửa, gây thêm sức ép lên thị trường nhiên liệu toàn cầu vốn đang thiếu hụt nguồn cung dầu diesel.

Châu Âu thận trọng hỗ trợ

Các quốc gia châu Âu khác cũng đã đề nghị hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia, song tỏ ra thận trọng về việc can thiệp quá sâu vào cuộc xung đột.

Anh đã cung cấp một máy bay tiếp dầu trên không Voyager của Không quân Hoàng gia để hỗ trợ các hoạt động của Saudi Arabia tại Yemen, đồng thời đề nghị cung cấp thiết bị phòng không.

Hôm 12/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết, máy bay Voyager đã hoàn thành 14 nhiệm vụ tác chiến và London sẽ xem xét các đề nghị hỗ trợ tiếp theo. Theo ông, việc triển khai máy bay có liên quan mục tiêu giảm chi phí sinh hoạt trong nước.

Italy cho biết, trước khi xung đột khu vực bùng phát vào tháng 2, nước này đã cung cấp cho Saudi Arabia các trang thiết bị như radar và tổ hợp chống tên lửa. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto, Rome cũng đề nghị hỗ trợ công nghệ để Saudi Arabia tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Houthi.

Tháng trước, một máy bay F-2000 của Italy bị tấn công tại căn cứ không quân Taif ở Saudi Arabia, nơi một số binh sĩ Italy đang đồn trú trong khuôn khổ một nhiệm vụ riêng. Không có quân nhân nào bị thương trong vụ việc.

Trong khi đó, ngày 15/10, Quốc hội Đức đã bỏ phiếu gia hạn sự tham gia của nước này trong một nhiệm vụ hải quân của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ trước các mối đe dọa từ lực lượng Houthi.

Tuy nhiên, Berlin chưa công bố hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Saudi Arabia. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bày tỏ đoàn kết với Thái tử Mohammed bin Salman trong cuộc điện đàm ngày 13/10, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể.

Các động thái hỗ trợ diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu thận trọng trước nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào xung đột Trung Đông, trong khi tác động của tình hình khu vực đối với giá năng lượng cũng là một mối quan tâm.