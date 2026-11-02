Bảo vệ học sinh trước các nguy cơ trên không gian mạng
Trong kỷ nguyên số, internet mang đến cho học sinh kho tàng tri thức khổng lồ nhưng cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy như lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay xâm phạm quyền riêng tư. Trang bị “vắc-xin số” để các em tự bảo vệ bản thân, cũng như xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh là nhiệm vụ đang được nhiều nhà trường nỗ lực triển khai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ve-hoc-sinh-truoc-cac-nguy-co-tren-khong-gian-mang-246261102032820762.htm