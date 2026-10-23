Bảo vệ hạ tầng số, bảo đảm an ninh năng lượng trong kỷ nguyên xanh

Ngày 23/10, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam tổ chức hội thảo “An ninh năng lượng cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, với sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trong vai trò đối tác chiến lược.

Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu, nâng cao năng lực ứng phó sự cố và đa dạng hóa nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

An ninh mạng trở thành yêu cầu thiết yếu của an ninh năng lượng

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lượng, công nghệ số và an ninh mạng.

Theo ông, khi các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, bảo vệ an ninh mạng không còn là nhiệm vụ riêng của lĩnh vực công nghệ thông tin mà đã trở thành một phần không thể tách rời trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Ông Vũ Duy Hiền đề xuất ba định hướng trọng tâm gồm chuyển từ bảo vệ bị động sang chủ động quản trị rủi ro, nâng cao khả năng chống chịu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và các tổ chức chuyên môn; đồng thời gắn ứng dụng công nghệ mới với yêu cầu an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an, nhấn mạnh hạ tầng năng lượng là một trong những hạ tầng đặc biệt quan trọng, có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột. Nếu hệ thống năng lượng bị tê liệt, nhiều hệ thống khác cũng có thể bị ảnh hưởng, từ thông tin liên lạc đến điều khiển, giám sát và vận hành.

Theo thượng tá, nguy cơ tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu hiện không còn là vấn đề lý thuyết, mà đã hiện hữu, đòi hỏi các đơn vị chủ động nhận diện rủi ro và triển khai biện pháp bảo vệ tương xứng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng đề nghị doanh nghiệp chủ động nhận diện, ưu tiên bảo vệ các hệ thống năng lượng trọng yếu; nâng cao năng lực giám sát, ứng phó và khôi phục sau sự cố; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị chuyên môn. Đặc biệt, hệ thống công nghệ thông tin (IT), công nghệ vận hành công nghiệp (OT) và dữ liệu vận hành cần được bảo vệ phù hợp với đặc thù của từng hệ thống, ngay từ khâu đầu tư, thiết kế đến tổ chức vận hành.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an.

Chương trình hội thảo tập trung vào nhiều nội dung như vai trò của năng lượng trong giai đoạn phát triển mới của kinh tế Việt Nam; an ninh năng lượng trong tổng thể an ninh phi truyền thống; an ninh mạng và khả năng phục hồi của hạ tầng năng lượng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu sử dụng năng lượng, quản trị phát thải và bảo vệ hệ thống IT/OT cùng dữ liệu vận hành.

Các nội dung hướng tới kết nối giải pháp quản trị rủi ro, bảo vệ hạ tầng và ứng dụng công nghệ, góp phần duy trì hoạt động an toàn, liên tục của hệ thống năng lượng.

Phát triển hạ tầng khí, LNG gắn với an ninh năng lượng

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế chịu tác động từ những biến động địa chính trị, phát triển hạ tầng khí và LNG được xem là một trong những giải pháp góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng tính linh hoạt và nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống năng lượng.

Ông Hồ Diên Vượng, Phó Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh LNG, đại diện PV GAS chia sẻ tại hội thảo.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), PV GAS hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp khí, tham gia chuỗi giá trị từ thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ đến kinh doanh các sản phẩm khí. Doanh nghiệp cũng đầu tư phát triển hạ tầng LNG, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sản xuất điện, công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế.

Bên cạnh việc phát triển nguồn cung và hạ tầng, bảo đảm an toàn vận hành, bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu trước các nguy cơ an ninh mạng ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngành năng lượng.

Tại hội thảo, ông Hồ Diên Vượng, Phó Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh LNG, đại diện PV GAS, dự kiến trình bày tham luận về giải pháp đa dạng hóa nguồn cung LNG nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ chuyển dịch năng lượng trong bối cảnh địa chính trị thế giới biến động.

Quang cảnh hội thảo.

Các tham luận chuyên đề khác tập trung vào an ninh năng lượng và an ninh mạng của đại diện Cục An ninh mạng, Bộ Công an; ứng dụng AI trong tối ưu sử dụng năng lượng và quản trị phát thải do ông Trần Quang Hải, Chuyên gia công nghệ AI, Giám đốc công nghệ Công ty Cổ phần AIZ, trình bày; cùng các giải pháp bảo vệ hệ thống IT/OT và dữ liệu của ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chuyên gia tư vấn an ninh mạng, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS).

Thông qua các phiên thảo luận, hội thảo hướng tới thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và cộng đồng công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và nâng cao năng lực ứng phó sự cố.

Với thông điệp “Dữ liệu tin cậy, vận hành an toàn, nguồn cung liên tục”, sự kiện đặt trọng tâm vào việc xây dựng nền tảng an ninh năng lượng vững chắc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh bền vững tại Việt Nam.