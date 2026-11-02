Bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng qua chiến dịch 'Không một mình'

Trong bối cảnh môi trường số tiềm ẩn nhiều cạm bẫy đối với lứa tuổi học đường, chiến dịch đặt mục tiêu bao phủ toàn diện từ trường học, khu dân cư, khu công nghiệp đến không gian mạng, tập trung vào thanh thiếu niên từ 10 đến 22 tuổi.

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Với thông điệp “Kết nối không tổn thương” cùng phong trào “5 phút cùng em”, chuỗi hoạt động sẽ kéo dài đến hết ngày 10/12/2026 nhằm thiết lập mạng lưới an toàn số bền vững.

Thay vì tiếp cận theo hướng tuyên truyền một chiều, chiến dịch chú trọng trang bị kỹ năng số thực chất thông qua tài liệu hướng dẫn và các khóa tập huấn thực tế.

Học sinh sẽ được trang bị phương pháp nhận diện sớm dấu hiệu xâm hại, nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân, kỹ thuật thu thập, lưu giữ bằng chứng và quy trình báo cáo vi phạm, đồng thời biết cách chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý và tâm lý từ các cơ quan chức năng khi gặp sự cố.

Lộ trình triển khai được phân kỳ cụ thể: thời gian đầu, công an thành phố sẽ lựa chọn 2 trường học để làm mô hình điểm, sau đó nhân rộng đến trên 50% số cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn.

Để duy trì tính liên tục, chương trình chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt và triển khai mạng lưới “Đại sứ An toàn số học đường”. Kế hoạch đề ra chỉ tiêu 100% trường từ cấp THCS trở lên thành lập đội ngũ đại sứ này; mỗi xã, phường có tối thiểu 2 giáo viên THCS, THPT được đào tạo chuyên sâu về an toàn trực tuyến.

Bên cạnh các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chiến dịch ứng dụng trực quan hóa truyền thông số học đường với mục tiêu 50% phòng máy tính tại các trường cài đặt hình nền chiến dịch và 100% cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng cài đặt ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Xác định việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, Công an TP. Bắc Ninh giao Phòng An ninh mạng giữ vai trò điều phối chính.

Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí, Câu lạc bộ Niềm tin số Bắc Ninh cùng công an các xã, phường để bảo đảm quy trình tiếp nhận thông tin, can thiệp kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trực tuyến phát sinh trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.