Bảo vệ dữ liệu cá nhân trước nguy cơ bị đánh cắp

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Đáng chú ý, dữ liệu không chỉ bị xâm phạm từ hệ thống của các tổ chức trực tiếp cung cấp dịch vụ mà còn có thể bị lộ thông qua các đơn vị đối tác, nhà cung cấp nền tảng công nghệ.

Một trong những vụ việc đáng chú ý gần đây là sự cố an ninh mạng liên quan đến hãng hàng không Singapore Airlines, khiến khoảng 46.000 hồ sơ đặt chỗ của hành khách có nguy cơ bị lộ thông tin.

Theo Singapore Airlines, dữ liệu bị ảnh hưởng có thể bao gồm họ tên hành khách, mã đặt chỗ, hành trình bay và hạng vé. Đối với một số hồ sơ, thông tin liên hệ và giấy tờ đi lại cũng có thể đã bị truy cập trái phép.

Sự cố không xuất phát từ hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của Singapore Airlines mà liên quan đến Amadeus, nhà cung cấp nền tảng công nghệ đặt chỗ cho hãng. Amadeus cho biết thông tin tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng không bị rò rỉ, các thông tin đặt vé cũng không bị thay đổi.

Vụ việc cho thấy ngay cả khi hệ thống của doanh nghiệp không bị tấn công trực tiếp, dữ liệu khách hàng vẫn có thể đối mặt với rủi ro thông qua chuỗi cung ứng dịch vụ công nghệ.

Trước đó, tại Anh, khoảng 8,7 triệu khách hàng của ba sân bay lớn cũng bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào Tập đoàn Sân bay Manchester (MAG).

Các sân bay Manchester, London Stansted và East Midlands đã xảy ra sự cố an ninh mạng do một bên thứ ba không được ủy quyền thực hiện. Thông tin bị đánh cắp bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số xe và mã bưu điện của khách hàng.

Dữ liệu bị ảnh hưởng chủ yếu liên quan đến các giao dịch đặt chỗ bãi đỗ xe, sử dụng phòng chờ, dịch vụ đi lối ưu tiên (Fast Track) và thông tin đăng nhập mạng WiFi tại sân bay.

Không chỉ lĩnh vực giao thông, y tế, một trong những ngành lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân nhạy cảm cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Tại Ba Lan, vụ tấn công nhằm vào My-Dr, một trong những nhà cung cấp hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử lớn của nước này, đã làm lộ dữ liệu y tế của gần 19 triệu người.

Theo Bộ Kỹ thuật số Ba Lan, cơ sở dữ liệu bị đánh cắp các thông tin liên quan đến thuốc men và đơn thuốc. Giới chức nước này cũng khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng số định danh quốc gia để phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân.

Từ những vụ việc trên có thể thấy, phạm vi dữ liệu có nguy cơ bị xâm phạm ngày càng rộng, từ hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, thông tin định danh đến lịch trình di chuyển, giao dịch mua sắm và dữ liệu đặt chỗ dịch vụ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực bán lẻ, các hệ thống siêu thị và nền tảng thương mại điện tử thường lưu trữ lượng lớn thông tin khách hàng thông qua chương trình thành viên, hóa đơn mua hàng, lịch sử giao dịch, số điện thoại, địa chỉ giao nhận và phương thức thanh toán.

Khi những cơ sở dữ liệu này bị truy cập trái phép, thông tin có thể bị khai thác cho các hoạt động giả mạo, lừa đảo hoặc tiếp thị trái phép.

Tương tự, tại các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh, dữ liệu không chỉ bao gồm thông tin định danh mà còn có lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và quá trình điều trị. Đây là những thông tin có tính riêng tư cao, việc bị tiết lộ có thể gây ra những hệ lụy lâu dài đối với người bệnh.

Một điểm đáng chú ý trong các vụ việc là sự phụ thuộc ngày càng lớn của doanh nghiệp và tổ chức vào các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Các nền tảng đặt chỗ, phần mềm quản lý bệnh án, hệ thống thanh toán, lưu trữ đám mây và dịch vụ chăm sóc khách hàng đều có thể tham gia vào quá trình xử lý dữ liệu. Do đó, chỉ một mắt xích thiếu an toàn cũng có thể tạo ra nguy cơ đối với lượng lớn thông tin cá nhân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, dữ liệu cá nhân đã trở thành một tài sản quan trọng của cả người dân và doanh nghiệp. Những vụ rò rỉ từ lĩnh vực y tế, hàng không đến dịch vụ tiêu dùng cho thấy bảo vệ dữ liệu không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin mà cần được xem là trách nhiệm xuyên suốt trong hoạt động của mỗi tổ chức.