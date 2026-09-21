Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyên Bình, hằng ngày người dân, doanh nghiệp đến giao dịch, nộp hồ sơ để công chức tư vấn, giải quyết các TTHC liên quan đến các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, chứng thực… Do vậy, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân tại Trung tâm được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, giải quyết , tránh để rò rỉ, lọ lọt thông tin .

Anh Nguyễn Văn Hải, xóm Bình Minh, xã Nguyên Bình chia sẻ: Người dân yên tâm khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai. Người dân tự đăng nhập tài khoản và thực hiện các bước xác thực trên màn hình ngoài mà cán bộ đã bố trí để quét mã QR. Các thủ tục được tiếp nhận và giải quyết nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn tận tình.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyên Bình Mã Thị Hợp cho biết: Trong quá trình chuyển đổi số và giải quyết TTHC trực tuyến, UBND xã xác định bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân là yêu cầu quan trọng. Trung tâm lắp đặt bộ chia tín hiệu giữa máy tính của cán bộ với màn hình hiển thị bên ngoài, giúp người dân chủ động quét mã QR để đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia, không phải cung cấp tài khoản, mật khẩu cho cán bộ hỗ trợ. Việc khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chỉ được thực hiện đối với các tài khoản đã được cấp theo quy định, trên cơ sở cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin. Những giải pháp này vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao niềm tin cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Người dân được công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Lang hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Lang, trong quá trình xử lý hồ sơ, công dân có thể quan sát công chức thao tác nhập và xử lý thông tin trên hệ thống, các TTHC được hiển thị trên màn hình máy tính. Qua đó, các hồ sơ thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường…, người dân có thể nắm được tiến độ giải quyết hồ sơ của mình.

Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Lang Nông Thị Hoài chia sẻ: Trung tâm quán triệt công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chỉ thu thập thông tin cá nhân khi phục vụ đúng mục đích giải quyết TTHC. Không tự ý sao chép, chia sẻ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi trả kết quả để tránh gửi nhầm hoặc làm lọ, lọt dữ liệu của công dân. Bên cạnh đó, UBND xã tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân; không chia sẻ mã OTP, không gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ, cẩn trọng khi cung cấp thông tin trên mạng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ; bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân từ khu vực tiếp đón; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận; khuyến khích sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID. Công khai đầy đủ thủ tục, thời gian giải quyết; thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân sau khi giải quyết tục. Cử cán bộ, công chức phối hợp với các xóm triển khai các đợt tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến với tinh thần xây dựng nền hành chính phục vụ, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và không ngừng cải thiện chất lượng giải quyết TTHC.