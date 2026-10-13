Bảo vệ đê biển Tây, giữ an toàn vùng ngọt hoá

Sẵn sàng phương án hộ đê, chống tràn

Tuyến đê biển Tây từ Tiểu Dừa đến kênh Bảy Sử dài hơn 81 km, đi qua nhiều địa bàn ven biển tỉnh Cà Mau. Do thường xuyên chịu tác động của gió mùa Tây Nam, khoảng 80% chiều dài bờ biển bị sạt lở.

Nhân viên Hạt Quản lý đê điều biển Tây khảo sát tuyến đê thuộc xã Đá Bạc (đoạn cách Cống Ba Tĩnh hơn 300 m).

Đối với đoạn đê qua các xã: Khánh Lâm, Đá Bạc, Khánh Hưng và Sông Đốc dài hơn 36,7 km, dù chưa ghi nhận sạt lở nguy hiểm nhưng qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xác định 3 khu vực cần có phương án bảo vệ: điểm sạt lở bờ Bắc vàm Đá Bạc dài 120 m; hai vị trí xung yếu (đoạn Ba Tĩnh - Sào Lưới, Đá Bạc - Kênh Mới) lần lượt dài khoảng 700 m và 1.000 m.

Đáng chú ý, hai vị trí xung yếu tuy đã có kè bảo vệ phía ngoài nhưng đai rừng phòng hộ không còn hoặc còn rất mỏng. Khi sóng lớn kết hợp triều cường, nguy cơ nước biển tràn qua mặt đê là rất cao.

Các vị trí này đã được đưa vào Phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm, xung yếu đê điều năm 2026, theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 1/7/2026 của UBND tỉnh.

Với điểm sạt lở bờ Bắc vàm Đá Bạc, ngành chức năng đề ra 3 giải pháp ứng phó linh hoạt tuỳ vào quy mô mặt cắt, độ sâu mực nước và điều kiện thực tế, gồm: làm kè rọ đá, thả đá khan hoặc sử dụng cừ tràm kết hợp màng chống thấm HDPE và bao tải đất.

Phương án đắp bao tải đất thành con trạch trên mặt đê (sát mái phía biển) cũng được chuẩn bị cho những đoạn có nguy cơ nước biển tràn qua mặt đê.

Ông Trần Vũ Nhu, nhân viên Hạt Quản lý đê điều biển Tây, cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi sát các vị trí xung yếu, tập trung giải pháp gia cố phù hợp và sẵn sàng triển khai phương án chống tràn khi triều cường".

Giữ thông thoáng hành lang an toàn đê

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, công tác quản lý hành lang an toàn đê điều cũng được tăng cường. Hành lang thông thoáng giúp lực lượng chuyên trách thuận lợi tuần tra, kiểm tra, duy tu và tiếp cận xử lý sự cố kịp thời, đồng thời ngăn các hành vi vi phạm xây dựng, lấn chiếm gây cản trở.

Tuyến đê biển Tây (đoạn thuộc Ấp 5, xã Khánh Lâm) được đầu tư kiên cố.

Tại xã Khánh Lâm, các lực lượng duy trì kiểm tra thực địa kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, từ đó hành lang an toàn đê tuyến Cống 29 (Ấp 5) được thông thoáng. Các hộ dân sinh sống ven đê trước đây đã được di dời vào khu tái định cư, giúp ổn định đời sống và tạo thuận lợi cho việc quản lý công trình.

Ông Huỳnh Văn Chum (Ấp 5, xã Khánh Lâm) chia sẻ: "Được tuyên truyền, bà con ý thức hơn trong việc bảo vệ đê, không xây dựng hay lấn chiếm hành lang an toàn. Ai cũng hiểu rằng đê có an toàn thì đời sống mới ổn định, nên mọi người nhắc nhở nhau cùng giữ gìn, bảo vệ đê".

Việc giữ hành lang an toàn đê thông thoáng giúp công tác tuần tra, kiểm tra và ứng phó sự cố được thuận lợi.

Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, cho biết: "Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chuyên trách tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm đê, hành lang bảo vệ đê, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Sự kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công trình, phương án ứng phó tại chỗ và sự đồng lòng của người dân sẽ giúp tuyến đê biển Tây đứng vững trước sóng to, gió lớn, triều cường, bảo vệ an toàn cho vùng ngọt hoá trọng điểm của tỉnh Cà Mau./.