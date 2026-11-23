Phát triển là nền tảng củng cố sức mạnh nội sinh

Bảo vệ và phát triển có mối quan hệ hữu cơ, tác động và bổ trợ lẫn nhau. Bảo vệ tạo lập môi trường chính trị, xã hội ổn định, giữ vững định hướng và điều kiện cần thiết cho phát triển. Ngược lại, phát triển tạo ra cơ sở vật chất, nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố tiềm lực quốc gia và tăng cường đồng thuận xã hội. Một đất nước có kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, công bằng xã hội được bảo đảm và các quyền, lợi ích chính đáng được tôn trọng sẽ có nền tảng vững chắc hơn để bảo vệ chế độ.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giải cho tác giả tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ năm 2026.

Tư tưởng Hồ Chí Minh nhất quán quan điểm độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Người từng nhấn mạnh, nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Điều đó khẳng định mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp cách mạng không chỉ là giữ vững các thiết chế chính trị, mà còn là xây dựng xã hội trong đó người dân được sống trong hòa bình, ấm no, tự do và có điều kiện phát triển toàn diện.

Trong khoa học chính trị, tính chính danh của quyền lực nhà nước không chỉ gắn với cơ sở pháp lý mà còn liên quan mật thiết đến năng lực quản trị và kết quả hoạt động. Một bộ máy có thể ban hành nhiều chính sách đúng đắn, nhưng nếu thực hiện kém hiệu quả, để những vấn đề của người dân kéo dài hoặc không bảo đảm các cam kết thì niềm tin xã hội khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi chính sách được thực thi nghiêm túc, quyền lợi chính đáng được bảo đảm và những thay đổi tích cực được cảm nhận trong đời sống, niềm tin sẽ được bồi đắp bền vững. Tuy nhiên, phát triển không thể chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô của cải vật chất. Nếu thành quả không được phân phối hợp lý, khoảng cách cơ hội ngày càng lớn, môi trường bị tổn hại hoặc một bộ phận người dân bị bỏ lại phía sau thì tăng trưởng khó chuyển hóa đầy đủ thành đồng thuận xã hội. Do đó, năng lực kiến tạo phát triển phải đồng thời hướng đến tăng trưởng, tiến bộ, công bằng và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Thể chế và năng lực thực thi quyết định hiệu quả phát triển

Muốn phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải có hệ thống thể chế phù hợp. Thể chế không chỉ là hệ thống pháp luật, quy định quản lý mà còn bao gồm những quy tắc và cơ chế vận hành định hình hành vi của các chủ thể. Một thể chế tốt phải vừa tạo động lực, vừa kiểm soát quyền lực; vừa khuyến khích đổi mới, vừa bảo đảm kỷ cương; vừa mở rộng không gian sáng tạo, vừa bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Quy định chồng chéo, trách nhiệm không rõ ràng, quyền hạn không gắn với nghĩa vụ giải trình sẽ khiến nguồn lực xã hội khó được huy động và sử dụng hiệu quả. Ngược lại, thể chế minh bạch, ổn định, dễ dự đoán sẽ tạo điều kiện để các chủ thể yên tâm đầu tư, sáng tạo và đóng góp cho phát triển.

" ... Đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình kiến tạo phát triển. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia xây dựng, giám sát và phản biện chính sách. Ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn đời sống phải được tiếp nhận và xử lý thực chất. Hiệu quả hoạt động của bộ máy phải căn cứ vào những chuyển biến người dân thực sự cảm nhận được" - TS. NGUYỄN SĨ DŨNG, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Dẫu vậy, thể chế dù được thiết kế tốt đến đâu cũng không tự chuyển hóa thành kết quả nếu thiếu năng lực thực thi. Năng lực thực thi quốc gia thể hiện ở khả năng chuyển hóa quyết định chính sách thành hành động có tổ chức, huy động và phân bổ nguồn lực, phối hợp giữa các cơ quan, xử lý vấn đề phát sinh và bảo đảm kết quả cuối cùng.

Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn nhiều khi không xuất phát từ việc thiếu chủ trương hay quy định, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Mỗi quyết định cần xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát, giải trình. Chính sách chỉ thực sự khả thi khi những điều kiện thực hiện được xác định đầy đủ. Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn phải đi liền với bảo đảm nguồn lực, nhân lực và điều kiện hoạt động. Cấp nào được giao nhiệm vụ phải có đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Nếu chỉ chuyển giao nhiệm vụ mà không chuyển giao tương xứng nguồn lực và quyền hạn, áp lực sẽ dồn xuống cơ sở, làm giảm hiệu quả phục vụ người dân.

Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng môi trường khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cần phân biệt rõ sai phạm do cố ý, vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình thử nghiệm, đổi mới vì lợi ích chung. Kỷ luật phải nghiêm minh, nhưng cũng cần có cơ chế bảo vệ những người thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bài học từ 40 năm đổi mới

Nhìn lại 40 năm đổi mới, những thành tựu phát triển của đất nước là minh chứng sinh động cho sức sống của đường lối đổi mới và năng lực lãnh đạo của Đảng. Đại hội VI (năm 1986) mở ra bước ngoặt trong tư duy phát triển, từng bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TW (năm 1988) về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp đã góp phần giải phóng sức sản xuất, khơi dậy động lực của người nông dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong đời sống kinh tế, xã hội. Quá trình hội nhập quốc tế, từ gia nhập ASEAN (năm 1995), ký Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (năm 2000) đến trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới - WTO (năm 2007) đã mở rộng không gian phát triển, tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

Thành tựu đổi mới không chỉ thể hiện ở quy mô kinh tế mà còn ở sự cải thiện đời sống Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, kết cấu hạ tầng được mở rộng, giáo dục và y tế có nhiều tiến bộ, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản ngày càng được nâng lên. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được củng cố. Những kết quả ấy góp phần tạo dựng niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới và con đường phát triển đất nước. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn lực vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Một số quy định pháp luật thiếu đồng bộ, thủ tục hành chính còn gây phiền hà, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được khắc phục triệt để.

Thực tiễn đó cho thấy, trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện đường lối, chủ trương, nâng cao chất lượng thể chế và năng lực tổ chức thực hiện. Thành tựu 40 năm đổi mới là nền tảng quan trọng, đồng thời đặt ra đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn để khai thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực phát triển mới.

Nâng cao năng lực kiến tạo phát triển

Để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ bằng năng lực kiến tạo phát triển, cần tập trung vào bốn định hướng cơ bản.

Trước hết, đặt nhiệm vụ bảo vệ trong mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển. Bảo vệ không chỉ là ngăn chặn nguy cơ, thách thức mà còn là tạo dựng điều kiện để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Phát triển không chỉ nhằm gia tăng nguồn lực vật chất mà còn củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho ổn định chính trị. Vì vậy, mọi chủ trương, chính sách cần hướng đến mục tiêu vừa giữ vững những giá trị nền tảng, vừa mở rộng không gian phát triển của đất nước.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, ổn định và có khả năng thực thi cao. Cần khắc phục quy định chồng chéo, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, tăng cường kiểm soát quyền lực gắn với cơ chế giải trình. Thể chế phải thực sự trở thành lợi thế phát triển, tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phát huy năng lực và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Thứ ba, nâng cao năng lực thực thi của bộ máy nhà nước, chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo mục tiêu và kết quả. Hiệu quả giải quyết công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải trở thành thước đo quan trọng. Công nghệ số và dữ liệu cần được khai thác để nâng cao chất lượng ra quyết định, phối hợp, giám sát và đánh giá kết quả. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, tinh thần phục vụ và khả năng thích ứng trước yêu cầu mới.

Thứ tư, đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình kiến tạo phát triển. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia xây dựng, giám sát và phản biện chính sách. Ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn đời sống phải được tiếp nhận và xử lý thực chất. Hiệu quả hoạt động của bộ máy phải căn cứ vào những chuyển biến người dân thực sự cảm nhận được.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiên định mục tiêu, nguyên tắc với đổi mới tư duy và hành động. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cần thiết, nhưng sức thuyết phục bền vững nhất vẫn đến từ thực tiễn phát triển, hiệu quả quản trị và những thành quả Nhân dân được thụ hưởng. Khi thể chế tạo được động lực, bộ máy có đủ năng lực thực thi và mỗi chính sách đều hướng đến lợi ích chính đáng của Nhân dân, niềm tin xã hội sẽ được củng cố. Đó chính là cách thiết thực để tăng cường sức mạnh nội sinh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.