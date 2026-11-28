Tính đến tháng 11/2026, tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 589.400 con, đàn gia cầm đạt hơn 5,35 triệu con. Đây là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 35 xã, phường, với 16.907 con lợn mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy. Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xuất hiện tại 7 xã, phường, làm 111 con mắc bệnh, trong đó 14 con chết và bị tiêu hủy.

Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 589.400 con.

Những con số trên là cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh trong chăn nuôi. Đặc biệt, khi thời tiết chuyển lạnh, sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, điều kiện vệ sinh chuồng trại không bảo đảm, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh càng tăng. Trong khi đó, nhu cầu tái đàn, tăng đàn và cung ứng thực phẩm phục vụ thị trường cuối năm cũng tạo thêm áp lực đối với công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh.

Trước thực tế đó, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Công tác giám sát được tăng cường, tập trung tại các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao. Hoạt động tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiêm 309.295 liều vắc xin các loại từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh đợt 2 năm 2026, đạt 81,3%. Công tác tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 được triển khai tại 32/45 xã, phường. Cùng với đó, hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật được kiểm soát; người dân được hướng dẫn thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng bệnh và chống đói, rét cho vật nuôi.

Tuy nhiên, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh không thể chỉ trông chờ vào ngành chuyên môn mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi hộ chăn nuôi. Bởi chuồng trại là nơi trực tiếp quyết định điều kiện sinh trưởng, sức khỏe của vật nuôi. Nếu thiếu chủ động trong phòng bệnh, mọi biện pháp ứng phó khi dịch đã phát sinh đều có thể khiến chi phí tăng cao, thiệt hại lớn và kéo dài thời gian phục hồi sản xuất.

Để bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, trước hết, các hộ cần củng cố hệ thống chuồng trại, bảo đảm kín gió nhưng vẫn thông thoáng, nền chuồng khô ráo, sạch sẽ; chủ động che chắn, giữ ấm khi nhiệt độ xuống thấp. Không nên thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại, thả vào sáng sớm. Đối với trâu, bò, cần có khu vực nuôi nhốt phù hợp, dự trữ rơm, cỏ khô, thức ăn tinh và bổ sung khoáng chất, để nâng cao sức đề kháng.

Cùng với chống đói, rét, phải coi phòng bệnh là nhiệm vụ thường xuyên. Người chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y; định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực nuôi. Việc mua bán, vận chuyển, nhập đàn vật nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện cách ly theo dõi trước khi nhập chung đàn. Đặc biệt, không tái đàn ồ ạt khi điều kiện chuồng trại, nguồn thức ăn và khả năng kiểm soát dịch bệnh chưa bảo đảm.

Về phía chính quyền cơ sở và ngành chuyên môn, cần tiếp tục rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh theo từng địa bàn, từng loại vật nuôi; hướng dẫn người dân áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, phù hợp với điều kiện thực tế. Cần đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, bảo đảm tỷ lệ tiêm đạt yêu cầu; duy trì các đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng, nhất là tại khu vực từng xảy ra dịch bệnh. Công tác kiểm tra vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật phải được thực hiện thường xuyên, kiên quyết ngăn chặn việc buôn bán, tiêu thụ vật nuôi mắc bệnh. Khi phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc chết bất thường, phải kịp thời báo cơ quan thú y và chính quyền địa phương để khoanh vùng, xử lý; tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy vật nuôi mắc bệnh.

Bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông là bảo vệ thành quả lao động, tài sản và sinh kế của người dân. Mỗi hộ chăn nuôi chủ động thêm một biện pháp phòng bệnh, mỗi địa phương quyết liệt hơn trong giám sát dịch bệnh sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, tạo nền tảng cho chăn nuôi phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.