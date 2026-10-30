Bảo vệ đàn vật nuôi khi tăng đàn, tái đàn

Nhu cầu chăn nuôi phục vụ thị trường những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đặt ra yêu cầu tăng đàn, tái đàn ở nhiều cơ sở. Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn hiện hữu, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang chủ động chuẩn bị chuồng trại, con giống, tiêm phòng và các điều kiện chăn nuôi an toàn để bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại.

Tại thôn Làng Thìu, xã Phúc Lợi, bà La Thị Duyên đang duy trì chăn nuôi gần 40 con lợn nái. Gia đình vừa bán một số lợn con, vừa giữ lại một phần để nuôi lợn thịt. Từ nay đến cuối năm, gia đình dự kiến nuôi gối khoảng 100 con lợn thịt để cung ứng cho thị trường.

Trang trại rộng hơn 1.000 m² được gia đình bà Duyên xây dựng từ năm 2014, có hệ thống xử lý chất thải bằng hầm biogas. Khu vực chăn nuôi được vệ sinh, tiêu độc khử trùng thường xuyên; việc ra - vào chuồng trại cũng được hạn chế. Cùng với chăm sóc đàn lợn, gia đình chú trọng tiêm phòng và duy trì các biện pháp vệ sinh nhằm giảm nguy cơ mầm bệnh xâm nhập.

Kinh nghiệm từ những đợt dịch trước khiến bà Duyên thận trọng hơn mỗi khi tính chuyện tăng đàn. Với những hộ nuôi lợn nái, yêu cầu phòng bệnh càng được đặt lên hàng đầu bởi dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến đàn lợn đang nuôi mà còn tác động đến nguồn con giống cho các lứa tiếp theo.

Tái đàn cũng đặt ra bài toán lựa chọn thời điểm và quy mô phù hợp. Với người chăn nuôi, tăng đàn vào thời điểm nhu cầu thị trường tăng có thể mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, nhưng nếu thiếu sự chuẩn bị, chi phí xử lý dịch bệnh hoặc thiệt hại do vật nuôi mắc bệnh có thể ảnh hưởng đến hiệu quả cả lứa nuôi.

Tính đến hết tháng 9/2026, tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đạt khoảng 1,490 triệu con, đạt 99,33% kế hoạch; đàn gia cầm đạt 13,3 triệu con, đạt 100% kế hoạch; sản lượng thịt hơi xuất chuồng lũy kế 134.600 tấn, bằng 79,18% kế hoạch.

Không riêng chăn nuôi lợn, các hộ nuôi gia cầm cũng chú trọng phòng bệnh ngay từ khâu lựa chọn con giống. Tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, bà Nguyễn Thị Quỳnh xác định tiêm phòng đầy đủ, kết hợp lựa chọn con giống khỏe là điều kiện quan trọng để đàn gà phát triển. “Chỉ cần con giống sạch bệnh và tuân thủ đúng lịch vắc-xin ngay từ đầu, đàn gà sẽ có sức đề kháng tốt, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh khi thời tiết giao mùa" - bà Quỳnh chia sẻ.

Từ cơ sở, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cũng được chú trọng. Bà Nguyễn Thị Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Ái cho biết, địa phương xác định phương châm “phòng hơn chống”, thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.

Cùng với quy mô đàn vật nuôi, chăn nuôi theo hướng trang trại, an toàn sinh học tiếp tục được duy trì.

Việc hướng dẫn kỹ thuật từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm người dân chuẩn bị tăng đàn. Cùng với khuyến cáo về phòng bệnh, cán bộ chuyên môn giúp các hộ nắm được yêu cầu trong chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp với từng loại vật nuôi. Đây cũng là cơ sở để hạn chế tình trạng tăng đàn thiếu kiểm soát khi nhu cầu thị trường tăng vào cuối năm.

Quy mô chăn nuôi ngày càng lớn cũng đặt yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý đàn và phòng, chống dịch bệnh. Khi nhiều cơ sở cùng tăng đàn để đáp ứng nhu cầu cuối năm, việc kiểm soát nguồn giống, tiêm phòng, vệ sinh và khử trùng cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Cùng với nỗ lực của từng hộ chăn nuôi, sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở sẽ góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh, bảo vệ kết quả sản xuất.

Để bảo đảm nguồn cung những tháng cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tổng đàn gia súc chính ở mức 1,5 triệu con, đàn gia cầm 13,3 triệu con; riêng đàn lợn phấn đấu đạt 1,24 triệu con, sản lượng thịt lợn hơn 118.000 tấn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này trong điều kiện thời tiết chuyển mùa và nguy cơ dịch bệnh còn hiện hữu, ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026; rà soát, tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi theo diện chỉ định.

Cùng với đó, các giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, hữu cơ, xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín, ứng dụng khoa học - công nghệ và quản lý bằng công nghệ số tiếp tục được triển khai.