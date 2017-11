Bảo vệ dân phố giết bé trai 6 tuổi: Người dân ngỡ ngàng khi nghi phạm từng bị tâm thần

Người thân nạn nhân và hàng xóm không thể ngờ bảo vệ dân phố nhẫn tâm sát hại bé trai và càng bất ngờ hơn khi biết Giang từng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt.

Đối tượng Hoàng Nhất Giang

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến bé trai tên Phong (6 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) bị bảo vệ dân phố sát hại trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú, TP.HCM), người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ.

Nghi phạm trong vụ án là Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) làm bảo vệ tổ dân phố 2 (phường 5, quận 11).

Theo đó, vào đầu giờ chiều 26.11, bé Phong đến một tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 100m để mua đồ. Khi tới trước tiệm, bé vừa nói với chủ tiệm tạp hóa “bán cho con” thì Giang xuất hiện phía sau (trụ sở dân phố đối diện nhà bé Phong), ra tay sát hại khiến bé trai tử vong sau đó.

Chị Tuyền, mẹ ruột bé Phong cho biết, thời điểm con trai chị bị sát hại chị đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô hoán ngoài đường nên chạy đi kiểm tra. Tới nơi chị như chết đứng khi thấy con trai nằm thoi thóp bên đường. Chị sau đó ôm con trai vào lòng nhờ mọi người chở đi cấp cứu nhưng bé Phong đã không qua khỏi.

Theo chị Tuyến, nhà chị đối diện với trụ sở chốt khu phố thuộc phường 5 (quận 11) nên thường ngày Phong cùng em gái hay qua đó chơi. Hoàng Nhất Giang cũng thương, yêu quý hai anh em Phong nên thường mua quà, cho tiền để hai bé mua đồ ăn vặt.

“Mấy ngày trước, con trai không qua chốt bảo vệ này chơi nữa. Nó bảo do em gái quậy nên chú Giang giận. Sáng 26.11, tôi còn gặp Giang, nó không có biểu hiện gì lạ, vậy mà nó ra tay sát hại con trai tôi”, chị Tuyền kể.

“Nó tính tình cũng hiền lành. Tôi phơi cơm thừa bên hông chốt khu phố nhưng mấy người bảo vệ trong chốt không cho. Riêng nó thì dễ chịu hơn nên không có phản ứng gì. Tôi thấy nó ít nói chứ có biết đâu nó từng mắc bệnh tâm thần phân liệt”, bà Dũng, người thu mua phế liệu và tạm trú gần chốt khu phố nói.

Nhà nạn nhân đối diện với chốt khu phố

“Bé Phong hay qua chốt bảo vệ khu phố chơi lắm. Bình thường tôi thấy Giang rất yêu thương thằng nhỏ, mua bánh kẹo cho nó ăn và lau mặt cho thằng bé nữa, nhưng không hiểu sao nó lại sát hại cháu bé như vậy. Là dân ở đây mà tôi đâu có biết Giang từng mắc bệnh tâm thần, thấy nó bình thường mà”, một người dân địa phương chia sẻ.

“Giờ xâu chuỗi lại sự việc tôi mới nhớ lúc nào đi ngang chốt bảo vệ cũng thấy Giang hay úp mặt xuống bàn ngủ, giờ mới hay nó có bệnh tâm thần. Ai đời cho một người tâm thần đi làm bảo vệ an ninh cho khu phố chứ”, một người dân bức xúc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Giang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Giang bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005 và được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Qua thời gian điều trị, Giang ổn định nên được cho về nhà tiếp tục điều trị. Khoảng năm 2013, Giang được vào làm nhân viên bảo vệ của tổ dân phố 2 (phường 5, quận 11) và vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Vốn thích trẻ con nên mỗi khi anh em Phong qua chơi, Giang đều cho quà bánh.

Giang khai, do rất thích chơi với cháu Phong nhưng 1 tháng qua cháu bé không còn qua chốt bảo vệ dân phố nữa. Khoảng 1 tuần trước đó, Giang thường xuyên bị hoang tưởng khi nghe bé Phong chửi. Từ đó, Giang nảy sinh ý định sát hại bé Phong để bé không thể chửi mình nữa.

Đầu giờ chiều 26.11, khi thấy bé Phong đi mua đồ bên đường thì Giang từ chốt khu phố lao qua, dùng dao truy sát khiến nạn nhân tử vong.

Điều kiện, tiêu chuẩn của Bảo vệ dân phố

Theo Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ, bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn (gọi chung là phường), nơi bố trí lực lượng công an chính quy, do UBND phường quyết định thành lập.

Theo đó, điều kiện, tiêu chuẩn của bảo vệ dân phố:

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, cư trú ổn định tại địa bàn.

Có lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có sức khỏe, có điều kiện, nhiệt tình và tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội; am hiểu pháp luật và phải được bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ an ninh, trật tự.

Không có tiền án, tiền sự, không phải là người đang chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, quản chế hình sự hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác.

Quan hệ tốt với nhân dân, được quần chúng tín nhiệm và được nhân dân trong cụm dân cư giới thiệu, bầu ra.

Đông Thịnh