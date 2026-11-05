Bảo vệ công trình quan trọng: Rõ trách nhiệm, chặt chẽ trong thực thi

Ngày 5/11, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan về xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030.