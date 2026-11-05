Xã hộiThời sự

Bảo vệ công trình quan trọng: Rõ trách nhiệm, chặt chẽ trong thực thi

Thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, sáng 5/11, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ đối tượng bảo vệ, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương. Các ý kiến nhấn mạnh, quy định phải bảo đảm an toàn công trình, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Ngọc Ánh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ve-cong-trinh-quan-trong-ro-trach-nhiem-chat-che-trong-thuc-thi-246261105150942397.htm