Bảo vệ công trình quan trọng: Rõ trách nhiệm, chặt chẽ trong thực thi
Thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, sáng 5/11, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ đối tượng bảo vệ, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương. Các ý kiến nhấn mạnh, quy định phải bảo đảm an toàn công trình, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ve-cong-trinh-quan-trong-ro-trach-nhiem-chat-che-trong-thuc-thi-246261105150942397.htm