Bảo vệ công trình quan trọng phải dựa trên mức độ rủi ro

Chiều 28/9, làm việc với Đảng ủy Công an TP Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Thủ đô.