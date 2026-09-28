Bảo vệ công trình quan trọng phải dựa trên mức độ rủi ro
Sáng 28/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI thảo luận nhóm các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, gồm dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; dự án Luật An ninh dữ liệu; và dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bao-ve-cong-trinh-quan-trong-phai-dua-tren-muc-do-rui-ro-10432056.html