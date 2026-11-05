Bảo vệ công trình quan trọng là bảo vệ hoạt động thiết yếu của đất nước

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 5/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: QH

Làm rõ phạm vi bảo vệ

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) tán thành sự cần thiết ban hành luật, đồng thời đề nghị làm rõ phạm vi bảo vệ, thẩm quyền xử lý các hoạt động trong hành lang bảo vệ và giới hạn áp dụng biện pháp bảo vệ cấp bách.

Theo đại biểu, bảo vệ những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ các hoạt động thiết yếu của đất nước và sự an toàn của nhân dân.

Đại biểu ghi nhận cơ quan soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến thảo luận tại Tổ trong bản dự thảo chỉnh lý ngày 2/11. Theo đại biểu, việc tiếp tục hoàn thiện các quy định sẽ góp phần bảo đảm yêu cầu bảo vệ công trình, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Về phạm vi khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhất trí với quy định cho phép xác định phạm vi theo pháp luật chuyên ngành; trường hợp pháp luật chuyên ngành chưa quy định thì căn cứ đề nghị của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm định đối với từng loại công trình.

Đại biểu đánh giá cách tiếp cận linh hoạt này là cần thiết bởi nguy cơ đối với mỗi công trình cũng như điều kiện địa hình, dân cư không giống nhau.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị việc xác định phạm vi bảo vệ phải dựa trên đánh giá nguy cơ cụ thể.. Cơ quan đề xuất cần giải trình sự cần thiết của ranh giới được lựa chọn, đồng thời xem xét phương án bảo vệ ít ảnh hưởng hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu an ninh.

Ranh giới và những hạn chế áp dụng cần được thể hiện rõ để người bị ảnh hưởng có thể biết và thực hiện quyền của mình, đồng thời bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước.

Đối với quy định về hoạt động cư trú, sản xuất, kinh doanh trong hành lang bảo vệ, đại biểu tán thành việc dự thảo chỉnh lý theo hướng chuyển từ yêu cầu phải được phép sang phải thông báo với cơ quan, tổ chức quản lý công trình.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn thẩm quyền đình chỉ hoạt động của đơn vị quản lý công trình. Theo đó, khi có căn cứ cụ thể cho thấy một hoạt động đang gây mất an toàn hoặc có nguy cơ xâm phạm an ninh, an toàn công trình, đơn vị quản lý được yêu cầu tạm dừng chính hoạt động đó, áp dụng biện pháp bảo vệ tức thời và thông báo ngay cho cơ quan công an có thẩm quyền.

Việc tiếp tục đình chỉ, thay đổi hoặc chấm dứt biện pháp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời xem xét, quyết định. Quy định như vậy vừa bảo đảm công trình được bảo vệ khẩn trương, vừa tránh tình trạng hoạt động hợp pháp bị đình chỉ kéo dài theo quyết định riêng của đơn vị quản lý.

Các đại biểu làm việc tại Hội trường. Ảnh: QH

Biện pháp cấp bách để ứng phó nhanh

Về quy định giao Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ chưa được pháp luật quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhất trí với yêu cầu ứng phó nhanh trước các phương thức tấn công mới. Đại biểu cũng cho rằng thẩm quyền áp dụng biện pháp cấp bách của Thủ tướng Chính phủ đã được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu quyết định áp dụng biện pháp phải nêu rõ nguy cơ cụ thể, sự cần thiết, đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện. Biện pháp phải được đánh giá lại và chấm dứt khi căn cứ áp dụng không còn.

Theo đại biểu, quy định rõ ranh giới thẩm quyền và quyền của người bị tác động sẽ giúp lực lượng thực thi quyết đoán khi cần thiết, đồng thời bảo đảm việc bảo vệ công trình quan trọng được thực hiện thống nhất, đúng pháp luật.