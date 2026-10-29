Bảo vệ công trình ngầm, đường sắt đô thị: Cần thống nhất với Luật Thủ đô

Trong 10 tháng năm 2026, TP. Cần Thơ mới hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt 24% chỉ tiêu năm. Để đạt mục tiêu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội, thành phố kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện đến hết quý 1/2027, đi kèm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn cho người mua nhà.