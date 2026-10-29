Bảo vệ công trình ngầm, đường sắt đô thị: Cần thống nhất với Luật Thủ đô
Thảo luận tại Tổ 1 về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các ĐBQH thành phố Hà Nội cho rằng, cần gắn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia với quy hoạch, phát triển đô thị. Do vậy, cần đảm bảo thống nhất với Luật thủ đô năm 2026, để bảo vệ các công trình đặc thù như đường sắt hay công trình ngầm đô thị.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bao-ve-cong-trinh-ngam-duong-sat-do-thi-can-thong-nhat-voi-luat-thu-do-10440930.html