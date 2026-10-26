Bảo vệ công trình an ninh: Cần phân định rõ với công trình quốc phòng, tránh chồng chéo trách nhiệm

Thảo luận dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (đoàn TP Hồ Chí Minh) đề nghị phải phân định rõ với Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm không chồng chéo chức năng, phân định rõ trách nhiệm giữa các lực lượng.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (đoàn TP Hồ Chí Minh) phát biểu thảo luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đại biểu, khu quân sự, chẳng hạn như doanh trại quân đội, có tính chất đặc thù, phạm vi quản lý và bảo vệ riêng. Trong khi đó, khu an ninh thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật này có những đặc điểm khác biệt. Ví dụ, trụ sở công an phường, công an xã vừa là nơi cán bộ, chiến sĩ làm việc, vừa là nơi tiếp công dân; hằng ngày, người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính, kiến nghị, khiếu nại. Vì vậy, cách tiếp cận đối với khu an ninh không thể hoàn toàn giống với khu quân sự. Đại biểu đề nghị cần làm rõ khái niệm trong phần giải thích từ ngữ để xác định đúng đối tượng điều chỉnh, từ đó xây dựng các cơ chế bảo vệ phù hợp trong từng điều luật.

Đối với khái niệm công trình an ninh, đại biểu Nguyễn Minh Đức cũng đề nghị cần được rà soát để bảo đảm đầy đủ, phân biệt rõ với công trình quốc phòng. Công trình quốc phòng có những yêu cầu bảo vệ rất nghiêm ngặt, bao gồm cả phạm vi, bán kính bảo đảm an toàn. Cách tiếp cận đối với công trình an ninh phải làm rõ được những đặc điểm riêng, đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lượng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu thảo luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Góp ý về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm tại Điều 20 của dự thảo luật, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) cho rằng, dự thảo luật quy định không được sử dụng thiết bị bay tự động hoặc có điều khiển, động vật, côn trùng được huấn luyện hoặc được điều khiển bằng thiết bị gắn thiết bị thu thập thông tin, hình ảnh, âm thanh, tần số...

Tuy nhiên đại biểu đề nghị cần rà soát, sửa đổi quy định về “thiết bị bay” thành “thiết bị” để bảo đảm tính bao quát. Trên thực tế, không phải chỉ có thiết bị bay mới có thể xâm nhập, thu thập thông tin hoặc gây nguy cơ đối với công trình. Có thể có thiết bị hoạt động trên mặt đất, dưới mặt đất hoặc dưới mặt biển đối với những công trình nằm trên biển. Vì vậy, quy định về thiết bị sẽ bao quát hơn các phương tiện có khả năng gây nguy cơ đối với công trình an ninh.

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định cấm sử dụng các phương tiện trên không gian mạng để thu thập thông tin về hệ thống công trình an ninh. Các đối tượng có thể lợi dụng không gian mạng, vượt qua hệ thống tường lửa để xâm nhập, thu thập hoặc đánh cắp thông tin. Như vậy, cần tính đến cả nguy cơ xâm nhập trong không gian vật lý và nguy cơ trên không gian mạng.

Tại điểm 5 về phương tiện bay không được phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ, đại biểu Tào Đức Thắng cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng quy định để bao quát các phương tiện, máy móc có khả năng gây nguy cơ đối với công trình, kể cả các phương tiện và hoạt động trên không gian mạng.