Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 4/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 300 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 24.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Nghị quyết số 29-NQ/TW xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 3 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nội dung cốt lõi của 5 quan điểm chỉ đạo gồm: Tiếp tục làm rõ và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay; phát huy đầy đủ vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị. Đổi mới phân công, phân cấp, phân quyền theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với kiểm soát quyền lực và phát huy tính chủ động, sáng tạo. Đổi mới căn bản việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm mỗi chủ trương, quyết sách được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính khả thi và được thực hiện đến cùng. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, đồng hành với tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, cầm quyền trên cơ sở nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, dự báo, ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 30-NQ/TW tập trung vào đổi mới tư duy về công tác cán bộ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn, xây dựng và phát triển đội ngũ, không bố trí công việc theo con người hiện có; đổi mới thực chất việc đánh giá cán bộ, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và đặc biệt là kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu; đổi mới cơ chế phát hiện, tạo nguồn, lựa chọn và sử dụng cán bộ theo hướng rộng mở, thực chất hơn, đặc biệt coi trọng phát hiện, trọng dụng nhân tài; tạo động lực để cán bộ cống hiến, khuyến khích và bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết sàng lọc, thay thế người không đáp ứng yêu cầu; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đồng thời hoàn thiện thể chế và ứng dụng dữ liệu, công nghệ để nâng cao tính khách quan, minh bạch.

Đại biểu dự hội nghị.

Các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 31-NQ/TW gồm: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, coi đây là yêu cầu thường xuyên, xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của Đảng; nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, quản lý Đảng chặt chẽ, nghiêm minh; xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, đề cao văn hóa của Đảng, trách nhiệm nêu gương và sự thống nhất giữa lời nói với việc làm; xây dựng Đảng phải thực sự dựa vào Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả phát triển đất nước; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo quan trọng; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong Đảng, coi đây là phương thức quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn và quản lý Đảng trong giai đoạn mới.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Kết luận số 105-KL/TW xác định mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Xây dựng Việt Nam trở thành môi trường hấp dẫn, nơi nhân tài được tôn trọng, tin tưởng và phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo.

Kết luận số 106-KL/TW xác định mục tiêu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Đồng chí Phan Tấn Linh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã quán triệt Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Phan Tấn Linh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Quy định số 225-QĐ/TW gồm 7 chương, 35 điều, điều chỉnh các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên và đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng theo thẩm quyền.

Hội nghị cũng quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 22/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kết luận số 112-KL/TU ngày 28/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong góp ý, phản biện xã hội và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030; Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành những nghị quyết, kết luận có ý nghĩa chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, trọng dụng nhân tài và phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu xuyên suốt của các nghị quyết, kết luận là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, đưa các chủ trương của Trung ương vào thực tiễn bằng những kết quả cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với Hà Tĩnh, việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận này có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, duy trì tăng trưởng hai con số và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các chuyên đề tại hội nghị được trình bày, quán triệt cụ thể, đúng trọng tâm. Các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động và kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế là điểm nghẽn, cản trở sự phát triển của tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu là ở khâu tổ chức thực hiện, trong đó nguyên nhân chính là năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế vận hành hệ thống còn chưa đáp ứng yêu cầu. Đây cũng chính là vấn đề đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra, đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi người đứng đầu phải trả lời bằng việc làm cụ thể: vì sao chủ trương đúng mà công việc vẫn chậm, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ.

Vì vậy, việc học tập, quán triệt nghị quyết tại hội nghị vừa để nắm vững nội dung, vừa đề ra những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm. Theo đó, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng phải được khẳng định bằng kết quả giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương và những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, không phải thể hiện ở số lượng nghị quyết, kế hoạch ban hành. Ở đâu công việc trì trệ, ở đó phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu.

Cùng đó, xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Trong quý IV/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phải tập trung, quyết liệt hoàn thành rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031; xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm theo sản phẩm, kết quả công việc. Theo đó, đánh giá phải đúng kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ; kịp thời thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không chờ hết nhiệm kỳ hoặc đến khi có vi phạm.

Điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ tại 69 xã, phường sau sắp xếp, nhất là áp lực công việc lớn và tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực tại một số địa phương. Vì vậy, các cơ quan cấp tỉnh phải rà soát nhu cầu từng địa bàn, từng lĩnh vực, chủ động tham mưu điều động, biệt phái và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ưu tiên các xã biên giới, địa bàn có dự án lớn; hoàn thành phương án bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã trong quý IV/2026. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm cơ sở có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi đôi với bảo đảm thẩm quyền, nhân lực và điều kiện thực hiện.

Phát huy truyền thống hiếu học và nguồn lực con người Hà Tĩnh, việc thực hiện Kết luận số 105-KL/TW phải gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh. Thu hút nhân tài phải lấy hiệu quả đóng góp làm thước đo; gắn đãi ngộ với cơ hội cống hiến, phát triển, sáng tạo và môi trường làm việc được tôn trọng, hỗ trợ.

Cùng đó, cụ thể hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Các đảng ủy trực thuộc chủ động cụ thể hóa nghị quyết, ban hành kế hoạch; cấp xã và các chi bộ hoàn thành trong tháng 11/2026. Kế hoạch phải ngắn gọn, thiết thực, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, không sao chép nghị quyết. Mỗi nhiệm vụ phải xác định một đầu mối chủ trì, rõ trách nhiệm phối hợp, bảo đảm thẩm quyền và điều kiện thực hiện, có thời hạn hoàn thành và kết quả cụ thể để kiểm tra, đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu toàn tỉnh phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027. Trong những tháng cuối năm, các cấp, ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách vượt và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai các dự án mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm. Đối với nhiệm vụ xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài và trụ sở, nhà, đất dôi dư, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để sớm hoàn thành.

Tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực trong thực hiện các nghị quyết. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương phải gắn với phòng ngừa sai phạm, giúp cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công; chủ động phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo quy định.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu triển khai Quy định số 225-QĐ/TW, tăng cường kiểm tra, giám sát ngay trong quá trình thực hiện để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót; giám sát chuyên đề về trách nhiệm người đứng đầu tại những cơ quan, đơn vị có công việc chậm trễ, kéo dài, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đã được xác định; tập trung giải quyết những việc cấp thiết, những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bảo đảm các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.