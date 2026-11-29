Nhiếp ảnh gia trẻ Trần Văn Nhật tác nghiệp chụp ảnh chim hoang dã. Ảnh: NGỌC QUỐC

Từ đam mê đến trách nhiệm

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Trần Văn Nhật bén duyên với nghề hướng dẫn viên du lịch. Chính những chuyến đi khắp mọi miền đất nước đã thôi thúc anh tự sắm chiếc máy ảnh Canon 6D để lưu giữ cảnh sắc tươi đẹp làm kỷ niệm.

Năm 2023, niềm đam mê nhiếp ảnh rẽ theo một hướng đi mới khi anh quyết định chuyển ống kính sang thế giới động vật hoang dã. Năm này, lần đầu tiên anh đến bán đảo Sơn Trà tìm chụp loài voọc chà vá chân nâu.

Từ đó, niềm say mê thôi thúc anh đầu tư thêm ống kính tiêu cự dài để bắt trọn từng đường nét sắc sảo và màu sắc chân thực của các sinh vật.

Cơ duyên với các loài chim trời đến với anh một cách tự nhiên vào năm 2024. Vì nhà ở gần khu vực Đảo Xanh, nghe giới thiệu nơi đây có nhiều loài chim, cò về sinh sống, anh liền mang máy ra ghi hình. Tại đây, anh gặp những người bạn có chuyên môn sâu về bảo tồn thiên nhiên, từ đó mở ra một chân trời kiến thức về các loài chim quý hiếm.

Để có các bức ảnh ý nghĩa, những năm qua, dấu chân anh đã in từ núi cao đến đồng bằng, sông nước tại Hội An, Bạch Mã, Quảng Trị cho đến Đà Nẵng. Mỗi chuyến đi là một quá trình chuẩn bị công phu khi anh phải nghiên cứu kỹ lưỡng tập tính, địa bàn cư trú, khung giờ xuất hiện của từng loài và kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc giao hòa đẹp nhất để chụp.

Lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Theo anh Nhật, để có được bức ảnh chim hoang dã giàu cảm xúc, người cầm máy không chỉ cần sự kiên nhẫn mà còn đòi hỏi kỹ thuật cao cùng thiết bị chuyên dụng và sự tôn trọng không gian riêng tư của loài vật.

Hiện tại, anh Nhật sử dụng bộ máy ảnh Sony A7R5 kết hợp ống kính Sony FE 400-800mm giúp tiếp cận chủ thể từ khoảng cách xa. Mỗi chuyến đi, anh ngụy trang kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn, điều hòa nhịp thở và hạn chế tối đa mọi cử động để không ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt của từng loại chim.

Điểm làm nên giá trị khác biệt trong hành trình của anh Nhật nằm ở cách anh biến mỗi bức ảnh thành một trang tài liệu sống động trên không gian mạng. Ngay khi thu được những khung hình ưng ý, anh trao đổi với các chuyên gia có kinh nghiệm về chim và tra cứu tài liệu khoa học để đối chiếu. Khi xác định chính xác danh tính cùng mức độ nguy cấp trong Sách đỏ, anh chia sẻ tác phẩm lên mạng xã hội.

Dưới mỗi bức ảnh sắc nét và đầy tính nghệ thuật, anh luôn đính kèm phần chú thích như một bản hồ sơ thu nhỏ, ghi rõ tên tiếng Việt, tên khoa học tiếng Anh, nguồn gốc, đặc điểm nhận dạng cùng tình trạng bảo tồn của loài chim đó. Cách làm bài bản này giúp người xem dễ dàng nhận biết, hiểu được giá trị sinh thái của từng loài, từ đó khơi dậy ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Bằng sự bền bỉ ấy, đến nay bộ sưu tập của anh đã ghi nhận hơn 90 loài chim khác nhau, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: ó cá, gà so họng hung, cò trắng Trung Quốc, cò thìa mặt đen, choắt mỏ thẳng đuôi vằn, rẽ bụng nâu, choi choi xám, choắt mỏ cong lớn…

Kiến thức tích lũy từ nhiếp ảnh cũng giúp anh kịp thời giải cứu nhiều cá thể chim quý. Vào tháng 9/2026, trong lúc tác nghiệp tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê), anh gặp một ngư dân bắt được cá thể chim rẽ lớn ngực đốm.

Nhận ra đây là loài chim di cư quý hiếm thuộc Sách đỏ, vừa vượt hàng ngàn cây số từ vùng Siberia đến khu vực Đông Nam Á tránh rét, anh lập tức tiếp cận, giải thích cho người dân hiểu về giá trị bảo tồn của loài vật này. Sau đó, người ngư dân đã vui vẻ thả chim trở lại bầu trời.

“Tôi chọn cách bảo vệ các loài chim quý bằng cách lan tỏa những bức ảnh tự chụp và đăng tải trên không gian mạng để cộng đồng nhận biết đặc điểm, nguồn gốc, tên gọi và sự quý hiếm nhằm nâng cao ý thức bảo vệ. Tôi mong muốn gửi gắm thông điệp: bất kể những loài nằm trong Sách đỏ hay không nằm trong danh mục này cũng đều cần được bảo vệ để không phải có thêm loài chim nào bị tuyệt chủng,” anh Nhật chia sẻ.