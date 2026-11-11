Bảo vệ bản thân trước ma trận mỹ phẩm giả
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), gần 75% người dùng internet tại Việt Nam mua sắm trực tuyến, trong đó mỹ phẩm là một trong những mặt hàng đắt khách nhất trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi và sức mua bùng nổ đó là một thực tế đáng báo động: thị trường mạng đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho gian thương tuồn hàng giả, hàng kém chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Chỉ với vài cú click chuột, người tiêu dùng có thể đặt hàng mỹ phẩm và nhận sản phẩm tại nhà mà không cần ra ngoài. Nhiều người đã mua phải mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng, mà không biết rằng mình đang bị lừa. Vậy người tiêu dùng cần phải làm gì trước thực trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, kém chất lượng đang diễn ra rất phổ biến hiện nay? Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư - Tiến sĩ Đặng Văn Em – Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xoay quanh nội dung này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ve-ban-than-truoc-ma-tran-my-pham-gia-24626111114400059.htm