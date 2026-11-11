Bảo vệ bản thân trước ma trận mỹ phẩm giả

Chỉ với vài cú click chuột, người tiêu dùng có thể đặt hàng mỹ phẩm và nhận sản phẩm tại nhà mà không cần ra ngoài. Nhiều người đã mua phải mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng, mà không biết rằng mình đang bị lừa. Vậy người tiêu dùng cần phải làm gì trước thực trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, kém chất lượng đang diễn ra rất phổ biến hiện nay? Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư - Tiến sĩ Đặng Văn Em – Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xoay quanh nội dung này.

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