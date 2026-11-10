'Bảo vệ bản quyền là mấu chốt phát triển công nghiệp văn hóa'

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngày 10/11, sau khi lắng nghe nhiều góp ý của các đại biểu Quốc hội liên quan dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã có phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm, đặc biệt là nội dung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền.

Bộ trưởng cho biết qua thảo luận, các đại biểu đều tán thành chủ trương ban hành dự án luật để thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Trung ương, tạo lập hành lang pháp lý hoàn thiện, đồng thời có các cơ chế chính sách đặc thù để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo và hình thành hệ sinh thái, giá trị công nghiệp văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế…

Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền

Liên quan nội dung hỗ trợ sáng tạo, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm văn hóa mà nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định vấn đề bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền là vấn đề quan trọng, mấu chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đây cũng là chính sách cốt lõi của dự án luật lần này, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công cụ sáng tạo cho người dân, nhất là đối tượng hạn chế về nguồn lực, công nghệ và thị trường.

Theo Bộ trưởng, đặc trưng của công nghiệp văn hóa Việt Nam là sáng tạo cộng đồng, và dự án luật lần này sẽ là chính sách hỗ trợ theo năng lực sáng tạo của nhân dân thông qua công nghệ do Nhà nước cung cấp và góp phần bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, dự thảo luật đã bổ sung khái niệm về phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời chỉnh lý theo hướng cung cấp miễn phí các phần mềm và nền tảng này.

Trước ý kiến của một số đại biểu về việc cân nhắc các cơ chế hỗ trợ này, Bộ trưởng cho biết để đảm bảo sự hỗ trợ đồng bộ, các chỉ số phải đảm bảo đáp ứng thống nhất. Cơ quan soạn thảo sẽ tính toán cụ thể để bảo đảm các điều kiện hỗ trợ hiệu quả, tránh lãng phí và sử dụng đúng mục đích. Cùng với đó, dự thảo hướng tới hỗ trợ người sáng tạo tiếp cận kho học liệu, tài nguyên dùng chung, kết nối với hệ thống đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và được bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ.

Cũng liên quan đến hành lang pháp lý về bản quyền, Bộ trưởng cho biết thêm bên cạnh dự án luật này, nội dung về bản quyền, quyền tác giả còn thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ và Chính phủ sẽ xây dựng Luật Bản quyền trong năm 2027-2028.

“Đây sẽ là cơ sở rất quan trọng để bổ sung, cụ thể hóa và bảo đảm vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ được thực hiện một cách chặt chẽ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ngày 10/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Liên quan nội dung đại biểu quan tâm về các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị bản sắc Việt Nam và sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết nhiều quy định trong dự án luật lần này đều nhằm tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích phát triển sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời lựa chọn những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh và khả năng lan tỏa để tập trung nguồn lực đầu tư.

Định hướng này nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu quốc gia, vừa khuyến khích rộng rãi các sản phẩm mang bản sắc Việt Nam, vừa tập trung đối với những thị trường đầu tư và sản phẩm trọng điểm có khả năng sáng tạo đột phá, mang lại giá trị cao.

“Nhiều đại biểu cũng lưu ý vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp thu để rà soát, làm rõ hơn các nội hàm, tiêu chí xác định sản phẩm đảm bảo chặt chẽ hơn”, Bộ trưởng nói.

Lựa chọn sản phẩm văn hóa ưu tiên

Liên quan vấn đề lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phát triển, Bộ trưởng cho biết dự án luật được xây dựng theo hướng tạo khung pháp lý chung cho 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đồng thời giao Chính phủ lựa chọn, quyết định lĩnh vực ưu tiên theo từng giai đoạn cụ thể.

Bà dẫn ví dụ hiện nay du lịch văn hóa đã chiếm hơn 20% tỷ trọng của công nghiệp văn hóa, và đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để tập trung phát triển du lịch văn hóa và du lịch di sản.

Tương tự, Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa Việt Nam cũng xác định một số lĩnh vực ưu tiên như trò chơi điện tử, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Theo Bộ trưởng, việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và xác định nguồn lực đầu tư sẽ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ trong từng giai đoạn.

Về các nội dung giao thoa giữa Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và các luật chuyên ngành, Bộ trưởng cho biết dự luật liên quan đến 10 lĩnh vực, trong đó một số lĩnh vực đã có luật điều chỉnh riêng. Vì vậy, các quy định cụ thể về từng đối tượng, hoạt động còn được thể hiện trong những luật chuyên ngành tương ứng.

Bộ trưởng khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát để bảo đảm không bỏ sót quy định, đồng thời tránh chồng chéo giữa các luật.