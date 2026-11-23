Bài 3: Thiết lập "lá chắn số" đa tầng, bảo vệ dữ liệu quân sự

Cách đây hơn 80 năm, trong thư gửi Bộ đội Thông tin liên lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: thông tin liên lạc phải "kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn". Lời căn dặn ấy vẫn giữ nguyên giá trị trong điều kiện tác chiến hiện đại, khi dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đối với hoạt động chỉ huy, điều hành và bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Vì vậy, cùng với yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin kịp thời, Quân đội ta đang từng bước xây dựng hệ thống bảo vệ dữ liệu nhiều lớp, kết hợp các giải pháp kỹ thuật, tổ chức và con người, hướng tới làm chủ hạ tầng và công nghệ bảo mật.

Trung tướng Vũ Hữu Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập PT-26. Ảnh: Bộ Tư lệnh 86 cung cấp

Phân vùng dữ liệu, kiểm soát chặt chẽ quyền khai thác

Để giúp hình dung các cấp độ bảo vệ dữ liệu quân sự, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 ví hệ thống này như một ngôi nhà được bảo vệ bằng ba lớp. Lớp ngoài cùng là an ninh mạng, có nhiệm vụ ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. Lớp thứ hai là an ninh dữ liệu, tập trung kiểm soát việc truy cập, sử dụng, lưu trữ và khai thác dữ liệu. Lớp bảo vệ sâu nhất là bảo mật dữ liệu, bảo đảm những thông tin quan trọng được bảo vệ bằng các giải pháp mã hóa và kiểm soát quyền tiếp cận.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa bảo vệ chặt chẽ dữ liệu theo từng cấp độ mật, vừa bảo đảm cán bộ, nhân viên có thể khai thác thông tin phục vụ nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền. Trước đây, có ý kiến đề xuất tách dữ liệu mật thành các hệ thống độc lập, thậm chí xây dựng riêng một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý văn bản mật. Tuy nhiên, việc tổ chức quá nhiều hệ thống riêng biệt sẽ làm tăng chi phí đầu tư, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ huy, điều hành.

Một giải pháp đang được triển khai là phân vùng dữ liệu ngay trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành toàn quân. Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, hệ thống quản lý văn bản trong Bộ Quốc phòng được xây dựng trên một cơ sở dữ liệu Oracle thống nhất, đồng thời phân chia thành các vùng dữ liệu tối mật, mật và không mật, đi kèm cơ chế phân cấp, phân quyền chặt chẽ. Ví dụ, khi truy cập qua mạng quân sự thông thường chưa có mã hóa đầu cuối, hệ thống chỉ cho phép khai thác dữ liệu thuộc phân vùng không mật và mật; còn dữ liệu tối mật bắt buộc phải đi qua đường truyền có mã hóa đầu cuối là mạng QS1.

Với cách tổ chức này, dữ liệu được quản lý tập trung, nhưng quyền khai thác được xác định theo cấp độ mật, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng người dùng. Khi truyền dữ liệu mật, hệ thống sử dụng giải pháp mật mã của ngành Cơ yếu để mã hóa thông tin; chỉ những đối tượng được cấp quyền mới có thể tiếp cận, khai thác nội dung. Đây là giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ lộ, lọt thông tin trong quá trình trao đổi, xử lý văn bản trên môi trường số.

Bảo vệ an toàn hạ tầng lưu trữ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu quân sự không chỉ dừng lại ở các giải pháp an ninh mạng và bảo mật thông tin. Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm an toàn cho hạ tầng vật lý, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu, nơi đặt hệ thống máy chủ và các thiết bị lưu trữ khối lượng lớn thông tin phục vụ hoạt động của Quân đội.

Thực tiễn các cuộc xung đột hiện đại cho thấy, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống cung cấp điện có thể trở thành mục tiêu tiến công, gây gián đoạn hoạt động chỉ huy, điều hành và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trong khi các lực lượng có thể cơ động theo yêu cầu nhiệm vụ, trung tâm dữ liệu thường có quy mô lớn, tập trung nhiều thiết bị và hệ thống kỹ thuật nên không thể dễ dàng di chuyển khi tình huống xảy ra.

Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng các trung tâm dữ liệu chính, cần tính đến phương án dự phòng, tổ chức lưu trữ dữ liệu phân tán và duy trì khả năng khôi phục hoạt động khi xảy ra sự cố. Đối với những văn kiện có độ mật cao, việc lưu trữ điện tử cần được xem xét kết hợp với phương thức lưu trữ truyền thống, bảo đảm khả năng khai thác khi hệ thống kỹ thuật gặp trục trặc. Cùng với đó, yêu cầu bảo vệ công trình, trang thiết bị và bảo đảm an toàn cho các trung tâm dữ liệu cần được tính toán ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: “Cần đưa nhiệm vụ bảo vệ trung tâm dữ liệu vào phương án tác chiến của Bộ Quốc phòng, xác định đây là mục tiêu chiến lược trong tác chiến phòng không, đánh địch tiến công hỏa lực, chống khủng bố và phòng thủ dân sự. Trung tâm dữ liệu Quân đội phải được xây dựng trong các công trình kiên cố, công trình ngầm vững chắc, được ngụy trang, nghi trang kín đáo và canh gác nghiêm mật để đáp ứng yêu cầu khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu”.

Ý kiến trên cho thấy, bảo vệ trung tâm dữ liệu phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ các công trình, mục tiêu quân sự trọng yếu. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vật lý, dự phòng hạ tầng, sao lưu và phục hồi dữ liệu sẽ góp phần duy trì hoạt động của hệ thống thông tin quân sự trong các tình huống khác nhau.

Tăng cường kiểm soát truy cập, làm chủ công nghệ AI

Cùng với bảo vệ hạ tầng, yêu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu trên không gian mạng cũng đặt ra những đòi hỏi mới. Trước đây, nhiều hệ thống được thiết kế theo hướng tập trung bảo vệ mạng nội bộ, mặc định các thiết bị đã kết nối vào mạng là đáng tin cậy. Tuy nhiên, cách tiếp cận này bộc lộ hạn chế khi nguy cơ mất an toàn có thể xuất phát từ chính thiết bị, tài khoản hoặc người sử dụng bên trong hệ thống.

Hiện nay, một trong những mô hình bảo mật được nhiều quốc gia quan tâm là kiến trúc Zero Trust, thường được hiểu là nguyên tắc “không mặc định tin cậy”. Theo đó, mọi yêu cầu truy cập đều phải được xác thực, kiểm tra và cấp quyền theo từng phiên làm việc, kể cả khi người dùng hoặc thiết bị đã kết nối vào mạng nội bộ.

Đối với Quân đội ta, việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số Cơ yếu và dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu góp phần xác định người gửi, người nhận, kiểm soát quyền truy cập và lưu lại lịch sử giao dịch trên hệ thống. Đây là cơ sở để tăng cường trách nhiệm của người sử dụng, đồng thời hỗ trợ phát hiện, xử lý những trường hợp truy cập hoặc khai thác dữ liệu không đúng quy định.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Trưởng ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) phân tích: “Theo nguyên tắc mới, hệ thống không mặc định tin tưởng bất kỳ thiết bị nào, kể cả các máy tính trong mạng nội bộ. Mạng sẽ được phân vùng đến mức nhỏ nhất để khi xảy ra sự cố có thể cách ly, khoanh vùng nhanh chóng, kịp thời; đồng thời duy trì giám sát thường xuyên, liên tục để phát hiện và phản ứng nhanh nhất trước mọi sự cố”.

Sự phát triển nhanh của AI cũng khiến yêu cầu bảo vệ dữ liệu quân sự trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh việc bảo vệ hạ tầng mạng, phần mềm ứng dụng và dữ liệu đầu vào, cần chú trọng bảo vệ chính mô hình AI, quá trình xử lý thông tin và kết quả do hệ thống tạo ra. Đặc biệt, khi AI được đưa vào hỗ trợ công tác tham mưu, chỉ huy, việc kiểm soát thông tin đầu vào, đánh giá độ tin cậy của kết quả và bảo đảm quyền quyết định của người chỉ huy phải được đặt lên hàng đầu.

Trước nguy cơ các phương thức mã hóa hiện nay có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của máy tính lượng tử trong tương lai, Bộ Tư lệnh 86 đang phối hợp triển khai thử nghiệm mật mã hậu lượng tử trên mạng riêng ảo. Đây là hướng nghiên cứu nhằm chuẩn bị các giải pháp bảo vệ thông tin trước những thách thức mới về công nghệ.

Một vấn đề khác là nguy cơ lộ, lọt dữ liệu khi cán bộ sử dụng các công cụ AI công cộng, nhất là những nền tảng đặt máy chủ và xử lý dữ liệu ở nước ngoài. Việc đưa tài liệu quân sự lên các nền tảng này có thể khiến thông tin bị mất kiểm soát. Vì vậy, xây dựng hệ sinh thái AI quân sự do Việt Nam làm chủ được xác định là một hướng đi quan trọng.

Đại tá, Tiến sĩ Đặng Thanh Quyền, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin - Điện tử (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự) khẳng định: “Phát triển hệ sinh thái AI quân sự theo chủ trương tự lực, tự cường nghĩa là chúng ta tự chủ hoàn toàn từ trang thiết bị máy chủ AI, mô hình AI, mô hình ngôn ngữ lớn cho đến dữ liệu. Tất cả dữ liệu đều nằm trên máy chủ của chúng ta, vận hành độc lập, không rò rỉ ra bên ngoài và không phụ thuộc vào các nền tảng ngoại nhập”.

Làm chủ hệ sinh thái AI quân sự sẽ tạo điều kiện để chủ động quản lý dữ liệu, kiểm soát quá trình xử lý thông tin và bảo đảm an toàn cho các ứng dụng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đây cũng là cơ sở để từng bước giảm sự phụ thuộc vào công nghệ và nền tảng bên ngoài, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật quân sự trong quá trình chuyển đổi số.

Dù được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại đến đâu, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định trong bảo đảm an toàn dữ liệu. Do đó, cùng với đầu tư hạ tầng, công nghệ và phát triển đội ngũ chuyên gia có trình độ, cần chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi thao tác truy cập, trao đổi, lưu trữ và xử lý thông tin trên máy tính đều phải được thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

Bảo vệ dữ liệu quân sự là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không phụ thuộc vào thời điểm xảy ra xung đột. Trong điều kiện chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc xây dựng hệ thống bảo vệ nhiều lớp, chủ động phòng ngừa nguy cơ và từng bước làm chủ công nghệ sẽ góp phần giữ vững an toàn thông tin, bảo đảm hoạt động chỉ huy, điều hành thông suốt. Khi được bảo vệ tốt và khai thác đúng mục đích, đúng thẩm quyền, dữ liệu sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.