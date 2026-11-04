Bảo vệ an ninh dữ liệu, đặt người dân ở trung tâm

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đi qua địa bàn, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Song song đó, các địa phương tập trung huy động lực lượng và phương tiện, tích cực hỗ trợ các hộ dân bốc xếp và vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi tạm cư nhằm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.