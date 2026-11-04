Bảo vệ an ninh dữ liệu, đặt người dân ở trung tâm
Dữ liệu bị lộ, lọt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản ngân hàng, hồ sơ bệnh án và đời sống riêng tư của mỗi người. Nhưng bảo vệ dữ liệu cũng phải đi đôi với bảo đảm các dịch vụ thiết yếu hoạt động thông suốt. Thảo luận tại hội trường sáng 4/11 về dự án Luật An ninh dữ liệu, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ tiêu chí phân loại rủi ro, trách nhiệm ứng phó sự cố và cơ chế bảo vệ người dân khi dữ liệu bị xâm phạm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ve-an-ninh-du-lieu-dat-nguoi-dan-o-trung-tam-246261104141524321.htm