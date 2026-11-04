Bảo vật thi thư cổ trong 'Nam thiên đệ lục động'

Toàn cảnh động Kính Chủ, di tích thành phần Quần thể di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Động Kính Chủ﻿ nằm trên núi Dương Nham, hay còn gọi là núi Bổ Đà, Xuyến Châu, Thạch Môn, thuộc phường Phạm Sư Mạnh (TP Hải Phòng). Động Kính Chủ là một trong 5 di sản thành phần tại Hải Phòng﻿, thuộc quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc﻿.

Động Kính Chủ là tuyệt cảnh thiên nhiên cùng với kho tàng thi thư cổ kính bậc nhất Việt Nam.

Di sản văn hóa này nổi bật không chỉ bởi hình thế hang động kỳ ảo mà còn bởi hệ thống văn bia Ma Nhai được khắc trực tiếp trên vách đá, có niên đại trải dài từ thời Trần đến thời Nguyễn. Trong đó, có văn bia đề 4 chữ lớn "Vân Thạch Thư Thất" - Nhà sách Vân Thạch.

Trong các triều đại phong kiến, vua chúa, quan lại, nhiều danh sĩ nổi tiếng đã đến đây vãn cảnh, đề thơ, để lại nhiều dấu tích và được khắc lại trên vách động gọi là bia Ma Nhai. Nổi bật như vua Lê Thánh Tông (thời Hậu Lê), danh sĩ Phạm Sư Mạnh (thời Trần), Hình bộ Thượng thư Trương Quốc Dụng (thời Nguyễn) và nhiều tao nhân mặc khách... Trong ảnh là thơ vua Lê Thánh Tông đề trên đỉnh động.

Từ ngoài cửa vào bên trong động Kính Chủ có 47 văn bia Hán - Nôm khắc trực tiếp trên vách đá từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX. Trong đó, văn bia cổ nhất có từ năm 1368 của danh nhân Phạm Sư Mạnh.

Thời kỳ kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, vua Trần Nhân Tông từng đóng quân trên núi, chỉ huy quân sĩ, ngăn chặn mũi tiến công đường thủy của giặc. Năm 1487, khi ghé thăm hang động, vua Lê Thánh Tông đã tặng danh hiệu Nam thiên đệ lục động - Hang động đẹp thứ 6 trời Nam và để lại bút tích, đề thơ trên vách đá.

Sâu trong núi đá còn có nhiều khối thạch nhũ lấp lánh, một số khối thạch nhũ còn lưu lại vỏ ốc, vỏ sò rất đẹp.

Bên trong động Kính Chủ có ngôi chùa cổ thờ Phật, thiền sư Minh Không, vua Lý Thần Tông và Huyền Quang tôn giả.

Năm 2017, hệ thống văn bia Ma Nhai động Kính Chủ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Năm 2025, động Kính Chủ được UNESCO ghi danh là di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

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Nguyễn Hoàn