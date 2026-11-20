Báo Văn Hóa đoạt nhiều giải tại Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' lần thứ Tư năm 2026
Sáng 20.11 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư. Với vai trò là đơn vị thường trực, Báo Văn Hóa đã góp phần làm nên một mùa giải thành công, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 .11. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng tham dự chương trình.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/bao-van-hoa-doat-nhieu-giai-tai-giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-viet-nam-lan-thu-tu-nam-2026.html