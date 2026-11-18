Đại diện nhóm tác giả của Báo và PTTH Thái Nguyên nhận giải.

Sau 10 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Qua quá trình tuyển chọn, chấm giải, Ban Tổ chức quyết định trao 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải Khuyến khích và 11 giải chuyên đề.

Trong đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đạt giải C ở thể loại Phát thanh với tác phẩm “Giữ đất sạch, nuôi trà lành: Khi tri thức trở về với bản làng” của nhóm tác giả: Nông Thị Thu Thủy - Dương Thị Duyên - Hoàng Văn Tú.

Tác phẩm phản ánh những nỗ lực đưa tri thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với cộng đồng, góp phần thay đổi phương thức sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải còn diễn ra triển lãm, trưng bày các tác phẩm ảnh xuất sắc của Cuộc thi “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”.

Đáng chú ý, triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, bìa báo về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ hơn 100 năm trước do Bảo tàng Báo chí Việt Nam cung cấp và phối hợp tổ chức.

Các tư liệu góp phần tái hiện những dấu mốc trong quá trình phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, đồng thời làm nổi bật vai trò của báo chí trong phản ánh, đồng hành và lan tỏa những đổi thay của đời sống "tam nông".