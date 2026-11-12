Báo và PTTH Thái Nguyên có tác phẩm đoạt Giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc'

Ban Tổ chức trao giải A cho 4 tác phẩm.

Sau phát động, Ban Tổ chức nhận 2.767 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Hội đồng sơ khảo lựa chọn 116 tác phẩm vào chung khảo; Hội đồng chung khảo chọn 90 tác phẩm vinh danh, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích. Trong đó, nhóm tác giả của Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, đoạt giải Khuyến khích với loại bài viết 3 kỳ “Mạch nguồn đại đoàn kết giữa non cao”.

Nhóm tác giả của Phòng Thời sự, Báo và PTTH Thái Nguyên, đoạt giải Khuyến khích.

Thực hiện Quy định số 217 ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư và Công văn số 1332 ngày 3/11/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2027, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ trở thành một hạng mục của Giải báo chí Quốc gia, khép lại hành trình là giải báo chí độc lập do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức.