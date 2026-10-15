Báo và PTTH Sơn La nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Các lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Tình huống giả định, tại Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, do sự cố hệ thống điện gây chập cháy tại Phòng Truyền thống. Do có nhiều chất dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát lan rộng ra toàn bộ các khu vực xung quanh; đám cháy làm 4 người bị mắc kẹt không thể tự thoát ra ngoài. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ, Đội Đội PCCC&CNCH đã triển khai nhiệm vụ chữa cháy, đồng thời gọi điện báo cháy tới lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh.

Đội PCCC&CNCH cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tiến hành cứu tài sản ra khỏi đám cháy.

Ngay khi được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy; di chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Sơn La triển khai phương án chữa cháy.

Trước đó, Đội PCCC & CNCH của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đã được tập huấn các kiến thức về PCCC, gồm: Vị trí, vai trò của công tác PCCC&CNCH; quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ.

Tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH tại Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La được tổ chức hàng năm, giúp Đội PCCC&CNCH nắm rõ kỹ năng chữa cháy, chủ động chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra tại đơn vị, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.