Báo và PTTH Lâm Đồng sôi nổi hội thi karaoke chào mừng 20/10
Tối 19/10, Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng tổ chức hội thi karaoke với chủ đề “Giai điệu tháng 10”, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Hội thi thu hút 15 thí sinh tham gia, tranh tài ở 2 thể loại: đơn ca và song ca.
Các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam; được thể hiện với tinh thần vui tươi, tự tin, góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị.
Hội thi còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động đến từ 3 cơ sở của Báo và PTTH Lâm Đồng.
Sự hưởng ứng sôi nổi của đông đảo đoàn viên, người lao động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp thêm động lực cho các thí sinh tự tin thể hiện tài năng, đồng thời, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị.
Sau phần thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho những tiết mục xuất sắc nhất tại hội thi. Trong đó, giải Nhất đơn ca thuộc về thí sinh Ka Pou Diễm (Phòng Dân tộc thiểu số) với tiết mục "Không thể và có thể"; giải Nhất song ca thuộc về nhóm thí sinh Mậu Phong, Tuấn Hương (Phòng Chuyên đề) với tiết mục "Trên công trường rộn tiếng ca".
Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh, nhóm thí sinh có phần trình diễn ấn tượng.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp của nữ đoàn viên, viên chức, người lao động; tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tổ công đoàn, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bao-va-ptth-lam-dong-soi-noi-hoi-thi-karaoke-chao-mung-20-10-470178.html