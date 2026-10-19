Báo và PTTH Lâm Đồng sôi nổi hội thi karaoke chào mừng 20/10

Hội thi karaoke "Giai điệu tháng 10" chào mừng 20/10 của Công đoàn cơ sở Báo và PTTH Lâm Đồng

Hội thi thu hút 15 thí sinh tham gia, tranh tài ở 2 thể loại: đơn ca và song ca.

Các đồng chí: Lê Huy Toàn (bên phải), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng; Nguyễn Thanh Hùng (thứ 2 bên phải), Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cùng các thành viên Ban Giám khảo tham dự

Các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam; được thể hiện với tinh thần vui tươi, tự tin, góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Bùi Thanh Quang (bên trái) và các đại biểu tham dự

Đông đảo đoàn viên, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham gia cổ vũ tại điểm cầu trung tâm Lâm Đồng

Hội thi còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động đến từ 3 cơ sở của Báo và PTTH Lâm Đồng.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu cơ sở Bình Thuận. (Ảnh: Quý Tiến)

Đồng chí Điểu Ken, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và PTTH Lâm Đồng (bên trái) cùng các đại biểu tham dự

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu cơ sở Phan Thiết. (Ảnh: Quý Tiến)

Sự hưởng ứng sôi nổi của đông đảo đoàn viên, người lao động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp thêm động lực cho các thí sinh tự tin thể hiện tài năng, đồng thời, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị.

Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn Ban Giám khảo cuộc thi

Đồng chí Điểu Ken, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và PTTH Lâm Đồng phát biểu tại hội thi

Sau phần thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho những tiết mục xuất sắc nhất tại hội thi. Trong đó, giải Nhất đơn ca thuộc về thí sinh Ka Pou Diễm (Phòng Dân tộc thiểu số) với tiết mục "Không thể và có thể"; giải Nhất song ca thuộc về nhóm thí sinh Mậu Phong, Tuấn Hương (Phòng Chuyên đề) với tiết mục "Trên công trường rộn tiếng ca".

Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh, nhóm thí sinh có phần trình diễn ấn tượng.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn (thứ 2 bên trái); Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Bùi Thanh Quang (thứ 2 bên phải) trao giải Nhất cho các thí sinh

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp của nữ đoàn viên, viên chức, người lao động; tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tổ công đoàn, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện.

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và PTTH Lâm Đồng Điểu Ken trao giải Nhì cho các thí sinh

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Nguyễn Thanh Hùng trao giải Ba cho các thí sinh

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh

Các đại biểu tham gia cổ vũ tại điểm cầu cơ sở Gia Nghĩa. (Ảnh: Tô Hiệu)

Đoàn viên, người lao động tham gia cổ vũ tại điểm cầu cơ sở Gia Nghĩa. (Ảnh: Tô Hiệu)

Tiết mục "Rừng xanh vang tiếng Ta Lư" của thí sinh Lưu Thị Thúy Hường đến từ Phòng Thời sự

Tiết mục song ca "Trên công trường rộn tiếng ca" của nhóm thí sinh Tuấn Hương - Mậu Phong, Phòng Chuyên đề

Đoàn viên, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng sôi nổi tham gia cổ vũ tại điểm cầu trung tâm Lâm Đồng

Tiết mục song ca "H'ren lên rẫy" của nhóm thí sinh K'Thủy và Yrắk Ynul, Phòng Dân tộc thiểu số

Tiết mục đơn ca "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" của thí sinh Ngô Thị Bích Lan, Phòng Thời sự

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng thí sinh tại hội thi