Báo và PTTH Lâm Đồng sẽ phát trực tiếp Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Báo và PTTH Lâm Đồng sẽ livestream Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 vào sáng 15/11 trên fanpage chính thức

Sáng 15/11, Báo và PTTH Lâm Đồng sẽ livestream Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - Nối nhịp biên cương trên fanpage chính thức. Chương trình kéo dài 90 phút, từ 4 giờ 45 phút đến 6 giờ 15 phút, ghi nhận không khí xuất phát và tường thuật những màn tranh tài ở 3 cự ly chính.

Trong đó, cự ly Half Marathon 21 km dự kiến xuất phát lúc 5 giờ, tiếp đến là cự ly 10 km khoảng 5 giờ 5 phút và cự ly 5 km lúc 5 giờ 30 phút. Khán giả sẽ được theo dõi những bước chạy đầu tiên, diễn biến trên đường đua và các vận động viên dẫn đầu về đích.

Chương trình livestream Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 sẽ giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa đặc trưng của xã Quảng Trực

Xen kẽ phần tường thuật, chương trình giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, đường biên giới và nét văn hóa đặc trưng của xã Quảng Trực. Các phóng sự hình ảnh, phỏng vấn vận động viên, người dân và lãnh đạo địa phương sẽ giúp khán giả hiểu thêm về giải chạy được tổ chức giữa đại ngàn phía Tây Lâm Đồng.

Chương trình dự kiến phỏng vấn lãnh đạo xã Quảng Trực về ý nghĩa giải chạy, những điểm đặc biệt trong tổ chức và định hướng quảng bá hình ảnh vùng biên.

Một góc xã biên giới Quảng Trực, nơi chuẩn bị diễn ra Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - Nối nhịp biên cương

Quảng Trực Half Marathon 2026 diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/11, với khoảng 1.000 vận động viên tham gia các cự ly Kids Run 1,5 km, 5 km, 10 km và 21 km.

Giải có những hạng mục riêng nhằm ghi nhận lực lượng bảo vệ rừng, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới.

Sau khi chương trình livestream kết thúc lúc 6 giờ 15 phút, hoạt động đón vận động viên về đích và trao giải vẫn tiếp tục, dự kiến đến 8 giờ 30 phút cùng ngày. Những hình ảnh và kết quả mới nhất sẽ được Ban Tổ chức cập nhật trên các kênh thông tin của giải.

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - Nối nhịp biên cương được tổ chức ở biên giới Lâm Đồng vào ngày 14 - 15/11/2026

Quảng Trực Half Marathon 2026 - Giải chạy của những điều đặc biệt:

Quảng Trực là xã biên giới đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng, có hơn 41 km đường biên giáp Campuchia và tỷ lệ che phủ rừng trên 76%.

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa phương tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 với chủ đề “Nối nhịp biên cương”.

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - Nối nhịp biên cương là một giải chạy có rất nhiều điều đặc biệt

Theo lãnh đạo địa phương, đây là giải bán marathon đầu tiên do cấp xã tổ chức tại Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giải mang dấu ấn riêng với những cung đường giữa đại ngàn biên giới, các hạng mục tôn vinh lực lượng giữ rừng, bảo vệ biên giới, đồng thời kết nối thể thao với văn hóa, giao lưu cộng đồng và hoạt động an sinh xã hội.