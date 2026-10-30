Báo và PTTH Lâm Đồng dự quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết, kết luận của Trung ương

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Sáng 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm quán triệt các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và triển khai chương trình hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Hội nghị diễn ra tại hội trường Tỉnh ủy, kết nối đến các điểm cầu trong toàn tỉnh. Nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng cán bộ, viên chức tham dự hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Tại Báo và PTTH Lâm Đồng, hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động tham dự tại 3 điểm cầu thuộc các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phú Thủy và Bắc Gia Nghĩa. Các điểm cầu tổ chức học tập nghiêm túc, bảo đảm thành phần theo yêu cầu.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng và cán bộ, người lao động tham dự hội nghị tại cơ sở Bắc Gia Nghĩa. (Ảnh: Dương Phong)

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Phú Thủy tham dự hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy. (Ảnh: Minh Vân)

Hội nghị cũng tập trung quán triệt các chương trình hành động, kết luận của Trung ương về triển khai nghị quyết, thu hút và trọng dụng nhân tài trong những ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Các nội dung về đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cũng được triển khai.

Lãnh đạo và cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Bắc Gia Nghĩa. (Ảnh: Dương Phong)

Bên cạnh đó, các đại biểu được nghiên cứu những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Hội nghị đồng thời đề cập việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, quản lý biên chế và xác định nhu cầu nhân lực trong hệ thống chính trị.

Tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Phú Thủy tham dự hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy. (Ảnh: Minh Vân)

Bên cạnh đó, chương trình hội nghị đề cập trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, hoạt động đầu tư kinh doanh, bảo đảm an ninh môi trường và công tác người khuyết tật.

Cán bộ, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Thông qua hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng đến thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết gắn với yêu cầu triển khai kịp thời, đồng bộ, đúng trọng tâm và phù hợp thực tiễn địa phương.

Cán bộ, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Cán bộ, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia Nghĩa theo dõi hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Dương Phong)

Tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Phú Thủy tham dự hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Minh Vân)