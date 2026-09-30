Báo và PTTH Lâm Đồng đoạt giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Video 'Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lâm Đồng' năm 2026

Video ca nhạc “Làng Chăm ơn Bác” của Nghệ sĩ Ưu tú A Mư Nhân với sự thể hiện của phóng viên Long Văn Thiệu đoạt giải Nhì

Sau thời gian phát động và triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Các tác phẩm dự thi được đầu tư về nội dung, hình ảnh và chất lượng nghệ thuật; thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần lan tỏa đời sống văn hóa tinh thần trong đoàn viên, người lao động.

Video được sản xuất công phu, bài bản, mỹ thuật

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao thưởng 14 tác phẩm, bao gồm 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích; 1 giải Giọng hát ấn tượng; 1 giải Video ấn tượng và 1 giải Dàn dựng sáng tạo.

Công đoàn Cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng có 1 tác phẩm đạt giải Nhì là Video ca nhạc “Làng Chăm ơn Bác” của Nghệ sĩ Ưu tú A Mư Nhân. Video do ê kíp Tổ Chăm - Phòng Dân tộc thiểu số, Cơ sở Phú Thủy - Phan Thiết thực hiện, với sự thể hiện của phóng viên Long Văn Thiệu.

Bối cảnh chính mà video ca nhạc thể hiện chủ yếu ở khu vực Tháp Chăm Po Sah Inư cổ kính

Video được sáng tạo, dàn dựng công phu, bài bản, bảo đảm mỹ thuật, kỹ thuật. Với giọng hát ngọt ngào, tha thiết, hòa quyện cùng âm hưởng hào sảng, khí thế, tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc, bài hát ca ngợi công lao to lớn của Bác Hồ; lòng yêu thương, kính trọng, nhớ ơn Bác Hồ của đồng bào Chăm.

Bối cảnh chính mà video ca nhạc thể hiện chủ yếu ở khu vực Tháp Chăm Po Sah Inư cổ kính, phường Phú Thủy và khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, phường Phan Thiết.

Một số hình ảnh trong video ca nhạc "Làng Chăm ơn Bác"

Phóng viên Long Văn Thiệu kính viếng Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận

Phóng viên Long Văn Thiệu thể hiện bài hát khá chuyên nghiệp, với giọng hát ngọt ngào, tha thiết nhưng cũng không kém phần hào sảng, khí thế

Phóng viên Long Văn Thiệu thể hiện ca khúc trước tượng đài Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận và 1 góc phường phường Phan Thiết trong video

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