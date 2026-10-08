Báo và PTTH Lâm Đồng bàn giao tài sản công về 5 xã phía Đông

Đồng chí Trương Quốc Thế Minh (áo xanh), Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng kiểm tra hiện trạng tài sản công do đơn vị quản lý đặt tại xã Tuy Phong

Đoàn công tác do đồng chí Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo và PTTH Lâm Đồng.

Hiện trạng vị trí đất do Báo và PTTH Lâm Đồng quản lý đặt tại thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế hiện trạng đất và tài sản gắn liền trên đất tại các điểm đặt trạm phủ sóng truyền hình do Báo và PTTH Lâm Đồng quản lý, cụ thể tại các xã: Liên Hương, Tuy Phong, Suối Kiết, La Dạ và Đông Giang.

Đồng thời, đoàn làm việc với lãnh đạo các xã liên quan để trao đổi, thống nhất phương án xử lý đối với các tài sản công do đơn vị quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tuy Phong

Qua kiểm tra thực tế và trao đổi với các địa phương, lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng các xã thống nhất phương án bàn giao số tài sản công này cho địa phương quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng phát biểu khi làm việc tại xã Liên Hương

Tại các buổi làm việc, các bên tập trung rà soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng và phương án xử lý tài sản công để bàn giao, bảo đảm đúng quy định về quản lý, sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Liên Hương

Sau khi tiếp nhận, các xã có trách nhiệm quản lý, bảo quản, chủ động khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, tránh để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Suối Kiết

Trước đó, lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cũng kiểm tra, làm việc với các xã Phan Sơn, Bảo Lâm 1 và Đạ Tẻh để thống nhất phương án xử lý, bàn giao tài sản công mà đơn vị không còn nhu cầu sử dụng.

Đoàn công tác Báo và PTTH Lâm Đồng kiểm tra hiện trạng tài sản tại xã Suối Kiết

Tại các địa phương, Báo và PTTH Lâm Đồng phối hợp kiểm tra hiện trạng các tài sản đang quản lý, gồm: đất, nhà bao che trạm phát sóng, thiết bị và một số tài sản liên quan, thống nhất phương án bàn giao để địa phương tiếp nhận, quản lý và sử dụng phù hợp.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Đông Giang

Việc rà soát, bàn giao tài sản công không còn nhu cầu sử dụng được Báo và PTTH Lâm Đồng triển khai nhằm thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời góp phần đưa các nguồn lực hiện có vào sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng lãnh đạo các địa phương cũng trao đổi, thống nhất về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã La Dạ

Báo và PTTH Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với các xã để kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời thông tin những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những vấn đề được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác lãnh đạo, điều hành của các địa phương trong giai đoạn mới.

Hiện trạng vị trí có trạm phủ sóng truyền hình do Báo và PTTH Lâm Đồng quản lý đặt tại xã La Dạ