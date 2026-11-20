Đại biểu tham dự Chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư - năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thông tấn xã Việt Nam cùng thành viên Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo; đại diện các cơ quan báo chí, các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư…

Văn nghệ chào mừng.

Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 giải nhất, 9 giải nhì, 16 giải ba và 25 giải khuyến khích. Báo và PTTH Lai Châu đã gửi tác phẩm tham dự và tác phẩm “Đưa người chết vào quan tài” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Trọng Quân và Đỗ Văn Mạnh đã đoạt giải khuyến khích.

Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan và Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Văn hóa Phan Thanh Nam trao Giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư: Các tác phẩm tham dự năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt và phản ánh đậm nét những vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Một chuyển biến đáng chú ý của mùa giải năm nay là nhiều tác phẩm không dừng ở việc phản ánh, giới thiệu hoạt động hoặc ca ngợi thành tựu. Các tác giả đã đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về thể chế, chính sách và nguồn lực; làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, đồng thời đề xuất giải pháp để đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

Nhà báo Nguyễn Trọng Quân, đại diện nhóm tác giả tham dự chương trình và nhận giải thưởng, chứng nhận của Ban Tổ chức giải.

Việc tôn vinh các sản phẩm và cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy văn hóa đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức, từ báo chí, truyền hình, nghệ thuật biểu diễn và hoạt động cộng đồng đến mạng xã hội. Mỗi sản phẩm được vinh danh là một cách kể câu chuyện Việt Nam, truyền đi năng lượng tích cực và bồi đắp tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.