Báo và PTTH - Công ty CP In Việt Lập gặp mặt, chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tham dự có đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, lãnh đạo Công ty cổ phần In Việt Lập và cán bộ, viên chức, lao động hai đơn vị.

Lãnh đạo hai đơn vị tặng hoa chúc mừng đại diện nữ cán bộ, viên chức, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong gia đình, xã hội cũng như trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai đơn vị gửi lời chúc mừng, tặng hoa và động viên nữ cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo hai đơn vị đối với nữ cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời tạo không khí vui tươi, ấm áp, tăng cường sự gắn kết giữa hai đơn vị.