Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao tặng camera cho xã Minh Thanh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao máy quay phim cho lãnh đạo xã Minh Thanh.

Kỹ thuật viên của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang hướng dẫn cán bộ xã sử dụng camera.

Tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã bàn giao 1 máy quay phim và bộ phụ kiện đi kèm, gồm: Chân máy quay, pin, sạc, micro và thẻ nhớ cho xã Minh Thanh. Thiết bị do Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tiếp nhận từ Truyền hình Quốc hội sau khi kênh này kết thúc hoạt động từ tháng 1-2025. Việc bàn giao camera giúp xã Minh Thanh giải quyết những khó khăn về thiếu trang thiết bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, vǎn hóa - xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương.