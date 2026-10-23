Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao tặng camera cho xã Minh Thanh
Chiều 23-10, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã tổ chức trao tặng camera và các thiết bị kèm theo cho xã Minh Thanh. Dự hội nghị có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Minh Thanh.
Tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã bàn giao 1 máy quay phim và bộ phụ kiện đi kèm, gồm: Chân máy quay, pin, sạc, micro và thẻ nhớ cho xã Minh Thanh. Thiết bị do Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tiếp nhận từ Truyền hình Quốc hội sau khi kênh này kết thúc hoạt động từ tháng 1-2025. Việc bàn giao camera giúp xã Minh Thanh giải quyết những khó khăn về thiếu trang thiết bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, vǎn hóa - xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-tuyen-quang-trao-tang-camera-cho-xa-minh-thanh-7d61f49/