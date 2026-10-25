Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao tặng camera cho xã Lũng Cú

Các đồng chí lãnh đạo bàn giao thiết bị cho xã Lũng Cú.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã bàn giao 1 máy quay phim cùng bộ phụ kiện gồm chân máy, pin, sạc, micro và thẻ nhớ cho xã Lũng Cú. Đây sẽ là phương tiện giúp địa phương chủ động ghi hình, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Qua đó, tăng cường quảng bá cảnh quan, bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lũng Cú đến với du khách.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đối với các địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng chí đề nghị xã Lũng Cú khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị được trao tặng, phát huy vai trò của truyền thông cơ sở trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch địa phương. Trước mắt, tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2026, bảo đảm an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách.

Ngay sau lễ bàn giao, kĩ thuật viên của Báo và phát thanh truyền hình Tuyên Quang đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ xã sử dụng vận hành thiết bị phục vụ công tác ghi hình và sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền tại địa phương.