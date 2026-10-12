Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang thăm, chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Ngày 12-10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh đã chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty TNHH 27/7, Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang và Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang.
Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Mai Đức Thông ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành, phối hợp và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội đối với hoạt động của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền; chia sẻ những kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phản ánh sinh động hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202610/bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-tuyen-quang-tham-chuc-mung-nhan-ngay-doanh-nhan-viet-nam-f26430a/