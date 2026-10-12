Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang thăm, chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Mai Đức Thông ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành, phối hợp và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội đối với hoạt động của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền; chia sẻ những kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phản ánh sinh động hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH 27-7 (xã Sơn Dương).

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang.