Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt giải tại Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' lần thứ IV
Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ IV, năm 2026. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.
Ban Tổ chức đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 16 giải Ba, 25 giải Khuyến khích và 3 giải tập thể cho các cơ quan tham gia tích cực, kết quả nổi bật. Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt giải Khuyến Khích với loạt bài “Vết hằn dây địu” của nhóm tác giả: Chúc Ngọc Huyền, Hoàng Giang Lam, Biện Thị Luân, Trần Thị Thu Phương.
Các tác phẩm tham dự năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt và phản ánh đậm nét những vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nhiều tác phẩm tập trung vào những chủ đề lớn như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số; chủ quyền văn hóa số; quyền tác giả; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; bảo đảm an ninh văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.
Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định thông điệp: Phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phản ánh những chuyển động của đời sống, phát hiện mô hình hiệu quả, tham gia phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202611/bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-tuyen-quang-doat-giai-tai-giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-viet-nam-lan-thu-iv-54065b3/