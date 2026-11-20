Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 16 giải Ba, 25 giải Khuyến khích và 3 giải tập thể cho các cơ quan tham gia tích cực, kết quả nổi bật. Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt giải Khuyến Khích với loạt bài “Vết hằn dây địu” của nhóm tác giả: Chúc Ngọc Huyền, Hoàng Giang Lam, Biện Thị Luân, Trần Thị Thu Phương.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các tác phẩm tham dự năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt và phản ánh đậm nét những vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nhiều tác phẩm tập trung vào những chủ đề lớn như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số; chủ quyền văn hóa số; quyền tác giả; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; bảo đảm an ninh văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Đại diện nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang nhận giải Khuyến Khích.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại biểu, cùng nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định thông điệp: Phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phản ánh những chuyển động của đời sống, phát hiện mô hình hiệu quả, tham gia phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững.