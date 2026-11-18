Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và đông đảo tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Đại diện nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang nhận giải Chuyên đề tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026.

Giải được phát động từ ngày 5-12-2025, kết thúc nhận tác phẩm ngày 30-9-2026. Sau 10 tháng triển khai, Ban Tổ chức nhận được gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó, Giải báo chí có 1.586 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast và truyền hình; Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới” thu hút 3.500 tác phẩm, sản phẩm ảnh.

Ban Tổ chức trao giải A cho các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải khẳng định: Các tác phẩm tham dự năm nay đã phản ánh sinh động, chân thực bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam; ghi lại những đổi thay trong sản xuất, đời sống và diện mạo các vùng quê trên hành trình phát triển. Nhiều tác phẩm phát hiện, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương nông dân điển hình; đồng thời thẳng thắn phản ánh những bất cập, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vấn đề bảo vệ rừng... Qua đó, thể hiện tinh thần phản biện, trách nhiệm xã hội và vai trò của báo chí trong đấu tranh với cái sai, lan tỏa những giá trị tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang chụp ảnh cùng nhóm tác giả đoạt giải Chuyên đề tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả xuất sắc để trao 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải Khuyến khích và 11 giải Chuyên đề.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt giải Chuyên đề với tác phẩm Kéo “sao” về làng của nhóm tác giả Trần Thị Liên, Đoàn Thị Thư, Nguyễn Thị Lan.