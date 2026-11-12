Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt 3 giải tại Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XVII

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan thông tấn, báo chí và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nền tảng, nguồn lực quan trọng làm nên những thắng lợi vẻ vang, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó, báo chí có vai trò quan trọng trong phát hiện, phản ánh, tôn vinh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến và câu chuyện giàu tính nhân văn từ thực tiễn cuộc sống; qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Các phóng viên, biên tập viên của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang dự lễ trao giải.

Trước yêu cầu đổi mới báo chí trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng tác phẩm, bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Báo chí cần chú trọng phát hiện, lan tỏa những nhân tố tích cực, những tấm gương bình dị, cách làm sáng tạo; chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đề xuất giải pháp, gợi mở chính sách. Cùng với đó, cần chủ động thích ứng với chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin, phát huy vai trò định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A cho các tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức nhận được 2.767 tác phẩm thuộc 5 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, của hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Qua vòng sơ khảo, 116 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải C cho đại diện các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.

Các tác phẩm dự giải năm nay được đầu tư công phu về nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn đời sống, thể hiện tính phát hiện, sáng tạo và hơi thở cuộc sống. Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và những nhân tố tích cực trong cộng đồng; lan tỏa các mô hình đoàn kết, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức vinh danh 90 tác phẩm xuất sắc, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C, 42 giải Khuyến khích.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt 3 giải ở 3 loại hình báo chí. Trong đó, tác phẩm “Lòng dân mở lối xây trường biên cương” của nhóm tác giả Trần Thị Liên, Phạm Minh Hoa, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Lan đoạt giải C thể loại báo in.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm tác giả đoạt giải của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Tác phẩm “Người có uy tín giữ mạch nguồn đoàn kết nơi biên cương” của nhóm tác giả Lê Như Lâm, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương, Viên Ngọc Sự đoạt giải Khuyến khích thể loại báo điện tử.

Ở thể loại phát thanh, tác phẩm “Tổ quốc trong tim người dân Tùng Vài” của nhóm tác giả Tăng Thị Hà, Trần Thị Thu Giang, Giàng Thị Thanh, Quan Thị Vân, Tăng Thị Xuyên, Tô Chí Vượng đoạt giải Khuyến khích.

Tin, ảnh: Mộc Lan - Huy Hoàng