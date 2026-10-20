Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày 20-10

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày 20-10.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã gửi lời chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, hội viên nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp thời gian qua của các cấp hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là công tác phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các phong trào, những tấm gương, điển hình người tốt việc tốt trên địa bàn tỉnh. Chúc Hội tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, gặt hái nhiều thành tích mới...

Trong thời gian qua, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp hội viên, phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tạo sự lan tỏa lớn trong các phong trào; xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đồng thời phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào ở cơ sở trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giáo dục thế hệ trẻ… Qua đó, Hội đã khẳng định vai trò của tổ chức hội và các hội viên phụ nữ; góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh.