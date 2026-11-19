Đồng chí Trần Việt Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trần Việt Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ghi nhận những kết quả ngành đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách và hoạt động của ngành Giáo dục. Trong đó, chú trọng phản ánh những cách làm hiệu quả trong chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lan tỏa những tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu và các phong trào thi đua của ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Yên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Yên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đồng chí chúc Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và những kết quả nổi bật của nhà trường.

Hải Hương - Như Quỳnh