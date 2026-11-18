Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân 96 năm Ngày truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chúc mừng những thành quả đạt được của hệ thống MTTQ các cấp, phát huy tốt vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời phản ánh các hoạt động, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Qua đó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Đồng chí mong muốn hai cơ quan tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.