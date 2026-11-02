Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang bàn giao máy quay phim cho xã Bằng Lang

Đồng chí Ngô Chiến Quang, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao máy quay phim cho lãnh đạo xã Bằng Lang.

Tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã bàn giao 1 máy quay phim và bộ phụ kiện đi kèm, gồm: Chân máy quay, pin, sạc, micro và thẻ nhớ cho Văn phòng Đảng ủy xã. Thiết bị do Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tiếp nhận từ Truyền hình Quốc hội sau khi kênh này kết thúc hoạt động từ tháng 1-2025. Việc bàn giao máy quay phim giúp xã Bằng Lang giải quyết những khó khăn về thiếu trang thiết bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương.

Kỹ thuật viên của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang hướng dẫn cán bộ xã sử dụng máy quay phim.

Ngay sau lễ bàn giao, kỹ thuật viên của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ xã sử dụng thiết bị phục vụ công tác ghi hình và sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền tại địa phương.