Phát huy vai trò đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa đã xây dựng và duy trì chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tạo diễn đàn chính luận trên môi trường số. Các tác phẩm tập trung phản ánh những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhận diện các luận điệu xuyên tạc về lịch sử, chế độ chính trị, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời lan tỏa những luận cứ khoa học, cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, từ kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa đã lựa chọn những tác phẩm đoạt giải cao, có chất lượng, tính chiến đấu và sức lan tỏa tốt để đăng tải trên chuyên mục. Qua đó, không chỉ phát huy giá trị của các tác phẩm sau cuộc thi mà còn đưa những nghiên cứu, lập luận và góc nhìn thực tiễn đến gần hơn với bạn đọc.

Hướng tới Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể: đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc thi; thường xuyên phản ánh việc triển khai, hưởng ứng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; duy trì ít nhất 2 tin, bài, phóng sự mỗi tháng. Cùng với đó, vận động, hướng dẫn cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia sáng tác, phấn đấu lựa chọn ít nhất 20 tác phẩm bảo đảm chất lượng gửi dự thi cấp tỉnh và xây dựng phóng sự tổng kết cuộc thi.

Từ duy trì chuyên mục, lan tỏa các tác phẩm đoạt giải đến trực tiếp tham gia sáng tác, tuyên truyền về cuộc thi năm 2027, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và khơi dậy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.