Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên: Mời báo giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xác định dự toán và giá gói thầu, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định đối với việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Thuê dịch vụ thi công tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tích hợp tài sản từ Văn phòng Quốc hội sang Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.

Phạm vi, quy mô: Thực hiện tại Cơ sở 5, phường Bắc Kạn và Cơ sở 1, số 226 đường Bến Oánh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, theo toàn bộ khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chất lượng (có phụ lục kèm theo). Các nội dung công việc chính gồm: Lập hồ sơ mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt; lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu trình chủ đầu tư phê duyệt.

Thông tin về người tiếp nhận báo giá: Lê Sỹ Hoàn, chuyên viên Văn phòng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên; số điện thoại: 0906155677, Email: lehoantntv@gmail.com.

Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đăng tải yêu cầu báo giá trên website; đơn vị quan tâm gửi báo giá theo đường công văn, fax, thư điện tử.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 09/10/2026 đến 17giờ 30 phút ngày 13/10/2026, bảo đảm tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá. Báo giá gửi sau thời điểm nêu trên không được tổng hợp, xem xét. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân có khả năng cung cấp các hàng hóa, dịch vụ, nội dung công việc nêu trên nghiên cứu yêu cầu và gửi báo giá đúng thời hạn, đúng phương thức tiếp nhận để đơn vị tổng hợp, xem xét theo quy định.