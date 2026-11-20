Ban Tổ chức trao giải C, Giải báo chí Toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, đồng thời ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa đất nước. Báo Văn Hóa là cơ quan thường trực của Giải.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã vinh danh 55 tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc thuộc 5 loại hình báo chí. Giải được tổ chức nhằm lựa chọn, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch; khuyến khích đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Năm nay, Giải ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất từ trước đến nay với 1.555 tác phẩm gửi về, trong đó 1.461 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng sơ khảo. Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, có 108 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và 55 tác phẩm, cụm tác phẩm được vinh danh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên chúc mừng nhóm tác giả đoạt Giải C.

Nhóm tác giả Minh Thúy - Khắc Thái - Đỗ Hương của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã xuất sắc giành Giải C ở thể loại Podcast với tác phẩm “Theo hương trà về bản”.

Tác phẩm khắc họa thôn Khuân Bang, xã Chợ Mới - vùng đất đang từng ngày đổi thay nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa của mình: tiếng hát Then, tiếng đàn Tính trong nếp nhà sàn và đời sống thường ngày của đồng bào Tày; cảnh sắc núi đồi, ruộng bậc thang vào thu và hương trà trở thành điểm hẹn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của nhóm tác giả trong việc tìm tòi hướng đi mới cho báo chí văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên trong việc đồng hành, lan tỏa giá trị văn hóa Thái Nguyên đến với đông đảo công chúng.

Qua 4 lần tổ chức, Giải đã khẳng định vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành có uy tín, tạo cầu nối giữa báo chí với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiều tác phẩm dự thi đã phản ánh sinh động những chuyển động của đời sống văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phát hiện mô hình hiệu quả và tham gia phản biện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.