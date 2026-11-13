Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đoạt giải Ba, Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam'

Các đại biểu dự Lễ trao giải.

Qua 9 mùa tổ chức, từ năm 2018 đến năm 2026, Giải đã thu hút gần 7.000 tác phẩm tham dự, trao thưởng gần 500 tác phẩm, trở thành diễn đàn để những người làm báo góp tiếng nói trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được gần 800 tác phẩm thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích; đồng thời tôn vinh 2 nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải.

Ban Tổ chức trao 12 Giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đoạt giải Ba loại hình phát thanh với tác phẩm “Gánh nặng lớp 10”, của nhóm tác giả Quỳnh Hoa - Mạnh Nghịnh.

Tác giả Quỳnh Hoa (đại diện nhóm tác giả) tại Lễ trao giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm bám sát những chuyển động của giáo dục Việt Nam, tập trung vào các vấn đề lớn như triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo; phát triển giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề về đạo đức, tâm lý học đường.

Bên cạnh những câu chuyện về nhà giáo tận tụy, học sinh vượt khó và các mô hình đổi mới, nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh khó khăn, bất cập trong thực tiễn giáo dục. Sự tham gia của các cơ quan báo chí địa phương mang đến những góc nhìn gần gũi từ cơ sở, chuyển tải tâm tư của nhà giáo, người học và phụ huynh, góp phần làm phong phú nội dung của Giải.