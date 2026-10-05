Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La sinh hoạt chính trị tháng 10

Đảng uỷ Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La sinh hoạt chính trị dưới cờ.

Lãnh đạo Đảng uỷ Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu chỉ đạo tại sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nội dung quán triệt nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Viên chức đơn vị tham gia sinh hoạt chính trị dưới cờ.

Cũng tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; yêu cầu các phòng chuyên môn tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức thể hiện, tăng tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Qua đó, góp phần củng cố nhận thức, thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.