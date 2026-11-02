Đảng uỷ Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 11

Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghi thức chào cờ

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Nội dung quán triệt 5 quan điểm, 3 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp; nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt lãnh đạo đến cùng, không bao biện làm thay; phân công trách nhiệm và kiểm tra kết quả.

Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị dự sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đề nghị tập thể, cán bộ, đảng viên, phóng viên, người lao động tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai các nội dung số báo Tết dương lịch 2027; chuẩn bị tốt việc tổ chức đánh giá cán bộ, viên chức năm 2026 theo quy định mới đảm bảo khách quan, nghiêm túc, sát với kết quả công việc.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng giấy khen cho nhóm tác giả.

Nhân dịp này, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đã tặng giấy khen cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026 (cấp Trung ương).